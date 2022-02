Teistungens Neuzugang Daniele Galluzzi feiert traumhaften Einstand bei 3:1-Testspielsieg gegen SV Bilshausen

Teistungen. Ein Traumtor aus 30 Metern, dazu viele gelungene Aktionen: Daniele Galluzzi hat bei Teistungens Test gegen Bilshausen (3:1) Akzente gesetzt.

Daniele Galluzzi ging rund zehn Minuten vor dem Abpfiff der Partie, und Teamkameraden und Trainer klatschten: Der italienische Neuzugang von Fußball-Verbandsligist FC Wacker Teistungen hatte gleich in seinem ersten Einsatz gegen den niedersächsischen Bezirksligisten SV Blau-Weiß Bilshausen bewiesen, dass er für die Eichsfelder in der zweiten Halbserie zur erhofften großen Verstärkung werden kann.

Beim Teistunger 3:1 (2:1)-Erfolg traf der 38-Jährige per Volley-Traumtor aus mehr als 30 Metern zum zwischenzeitlichen 2:0 (29.), gefiel mit Technik sowie klugen Pässen und ging auch verbal auf dem Kunstrasen voran.

Abseitstor und Pfostentreffer

Die individuelle Bilanz Galluzzis, der bereits in der (abgebrochenen) Rückrunde 2019/20 ein kurzes Gastspiel beim FC Wacker gegeben hatte, hätte mit etwas Glück sogar noch besser ausfallen können: Sein Kopfball nach Eckball des ebenfalls starken Florian Kellner, der nach tollem Solo und anschließendem platziertem Flachschuss das 1:0 markiert hatte (25.), wurde soeben noch auf der Linie geklärt (46.), zuvor hatte er bei seinem Kopfball ins Bilshäuser Netz im Abseits gestanden(16.). Und kurz vor seiner Auswechslung war bei seinem Versuch aus wenigen Metern der Pfosten im Weg (75.).

Der ehemalige Oberligaspieler war – genau wie Kapitän Marcus Wagenlehner – angeschlagen in seine Premierenpartie gegangen, der Rücken zwickte. „Ich habe schon seit acht, neun Tagen Probleme mit dem Ischiasnerv und bin selber überrascht, dass es so gut geklappt hat“, berichtete der Italiener, der nach langer Pause „sehr viel Spaß hatte, endlich wieder auf dem Platz zu stehen“ und von einer „tollen Mannschaftsleistung“ sprach: „Es gibt aber auch noch einiges zu verbessern.“

Das sah auch Teistungens Trainer Mohamed Alayan so, der das 3:1, zu dem der ehemalige Bischofferöder Rida Al Toeme den dritten Teistunger Treffer beisteuerte (81.), „nicht überbewerten“ wollte. „Ich sehe das eher als Trainingsspiel. Wir hatten auch Phasen, in denen wir nicht so präsent waren und etwas Glück gehabt haben.“ Bilshausen war in der dreimal 30 Minuten dauernden Partie per verwandeltem Foulelfmeter von Sven Riechel zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer gekommen (35.).

Zwei 15-Jährige laufen bei Teistungen auf

Von seinem Neuling Galluzzi, den Alayan seit gut 30 Jahren kennt und der freundschaftlich mit ihm verbunden ist, war Teistungens Coach sehr angetan: „Seine Qualität tut uns gut, so jemand hat uns gefehlt.“

Bemerkenswert: Mit Anton Bertram und Timo Hunold, der in den letzten 30 Minuten den etatmäßigen Feldspieler John Maulhardt zwischen den Pfosten ablöste und seinen Kasten sauber hielt, kamen beim FC Wacker zwei 15-Jährige zum Einsatz. Vor allem Feldspieler Bertram, der ohne Scheu und beherzt zu Werke ging, hatte es nach Alayan richtig gut gemacht: „Er hat wirklich Mumm. Das war mega.“