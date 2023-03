ThSV Eisenach II auch gegen Werratal mit Personalproblemen

Eisenachs Spielertrainer Qendrim Alaj (Mitte) muss am Samstag wiederholt auf einige Akteure verzichten.

Eisenach. Vor dem Handball-Derby in der Thüringenliga muss Spielertrainer Qendrim Alaj erneut improvisieren.

„Wir kommen in die Werner-Aßmann-Halle, um unseren Hinspielsieg zu wiederholen, um mit einem Doppelpunktgewinn unsere Medaillenambitionen zu untermauern“, erklärt Lars Kremmer, einer der Torhüter der HSG Werratal, mit Blick auf den anstehenden Punktspieltag der Thüringenliga der Männer.

Lars Kremmer ist einer der neun (!) Akteure seines Teams, die schon das Trikot des ThSV Eisenach trugen. „Dieses Thema gibt es für mich nicht mehr. Deren Zeit in Eisenach ist schon lange her. Ich bin natürlich froh, dass uns diese Spieler zur Verfügung stehen, sie das Gesicht unserer Mannschaft prägen“, erklärte vor dem Hinspiel Adrian Wendlandt, der Coach der HSG Werratal. Am Samstag empfängt der ThSV Eisenach II um 19.30 Uhr das Team aus dem Sportzentrum Breitungen.

In den Reihen der Wartburgstädter stehen mit Qendrim und Armend Alaj zwei Spieler, die auch schon für die HSG Werratal aufliefen, ThSV-Spielertrainer Qendrim Alaj sogar zweimal (2010 bis 2012 und 2015 bis 2017). Das Hinspiel sah die derzeit mit 26:10 Punkten den dritten Tabellenplatz belegende HSG Werratal als 34:30-Sieger. Der ThSV Eisenach II rangiert mit 18:14 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz, hegt noch leise Hoffnungen auf einen Medaillenplatz. Ein Sieg am Samstag wäre wohl hierfür Grundvoraussetzung.

Personelle Lage nicht rosig

Doch die personelle Lage hat sich beim ThSV Eisenach II nicht gebessert. Spielertrainer Qendrim Alaj fehlt weiterhin mit den verletzten Rückraumspielern Ole Gastrock-Mey und Julius Brenner auch der Deckungsinnenblock. Leonard Tölke hat aufgrund eines Skiurlaubs für Samstag abgesagt. Angeschlagen und deshalb beim Training pausierend sind die Youngster John Katzwinkel und Felix Cürten. „Wer am Samstagabend spielt, wird sich wohl erst am Morgen des Tages entscheiden“, beschreibt Qendrim Alaj die Lage. Bei der HSG Werratal werden vermutlich die Ex-Eisenacher Sascha Kleint und Felix Cech aus Verletzungsgründen fehlen. Mit Lars Kremmer und Bastian Brand verfügt die HSG Werratal wohl über das beste Torhüterduo der Liga. „Wir haben uns zu einer sehr guten Truppe gefunden. Die aus Suhl gekommenen Marko Greganic und Marko Oluic haben unsere Reihen spürbar bereichert“, berichtet Lars Kremmer.

„Mit der HSG Werratal und uns treffen zwei Teams aufeinander, die schnellen und technisch geprägten Handball bevorzugen. Die Zuschauer dürfen sich freuen“, blickt Qendrim Alaj auf den Samstagabend. „Trotz unseres ausgedünnten Kaders, wir wollen uns für die Hinspielniederlage revanchieren“, erklärt der Spielertrainer und Kapitän der Gastgeber.

Bereits um 16 Uhr ist hingegen der SV Town & Country Behringen/Sonneborn beim Tabellenletzten HBV Jena 90 II gefordert. Für die auf Rang sieben stehenden Behringer um Spielertrainer Christopher Kohls eine Pflichtaufgabe, auch wenn die Jenaer immer wieder Gegner ärgern können. Zuletzt setzte es für die Unistädter aber eine deutliche Niederlage in Goldbach.