Thüringenkracher in Erfurt

Auf solche Spiele freut man sich besonders. Die A-Junioren von Wacker Nordhausen müssen am Sonntag in Erfurt beim FC Rot-Weiß in der Regionalliga antreten und dort versuchen, den ersten Treffer zu erzielen oder den ersten Punkt im Ligabetrieb zu holen. Nach zwei Spielen und 0:8-Toren steht Nordhausen, wie befürchtet, unten drin. Erfurt hat auch nicht den besten Start hingelegt, konnte aber bisher zwei Unentschieden aufs Papier bringen. Ob der Truppe von Sven Kreidemeier der Coup gelingt, steht am Sonntag gegen 14 Uhr fest.