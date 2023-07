Thüringenligist fordert SV 09 Arnstadt

Arnstadt. Nullneuner kommen im letzten Test vor dem Saisonstart in der Fußball-Oberliga nur zu einem 1:1 gegen Ohratal. Zwinkmann erzielt Ausgleich acht Minuten vor Spielende.

Zum Abschluss ihrer kurzen Vorbereitung empfing Oberliga-Aufsteiger SV 09 Arnstadt den Thüringenliga-Aufsteiger FSV Ohratal bei nahezu idealem Fußballwetter auf dem Obertunk. Insgesamt wurden die Hausherren schon voll gefordert, denn die Gäste agierten zweikampfstark, standen kompakt im Abwehrverbund, waren gut organisiert und lauerten stets auf Fehler der Nullneuner. Am Ende trennten sich beide Mannschaften 1:1.

Die Bachstädter kontrollierten im ersten Durchgang die Begegnung und ließen keine zwingenden Torgelegenheiten zu. Dazu erspielten sie sich ein Chancenplus. „Man merkte den Spielern die anstrengenden Einheiten der letzten Tage und Wochen deutlich an. Die erste Hälfte war okay, da fehlte manches Mal der letzte Pass. Im zweiten Durchgang lief es nicht mehr rund, Wechsel, Kräfteverschleiß, fehlende Frische waren dafür ursächlich. Meine Jungs haben aber alles versucht, nicht zu verlieren und haben sich zum Ende hin auch belohnt“, so Trainer Martin Hauswald.

Zweimal parierte der starke Gästeschlussmann Julian Knoll gegen Janes Grünert, der zunächst aus 17 Metern abzog und den Abpraller in aussichtsreicher Position nicht an Knoll vorbeibrachte (7.). Die beste Torgelegenheit der Nullneuner in Führung zu gehen, besaß Lukas Scheuring, der nach Flanke Grünerts freistehend das Tor per Kopf nur hauchdünn verfehlte (22.).

Im zweiten Durchgang gelang den nun kräftemäßig abbauenden Nullneunern nicht mehr viel, die einfachen Fehler häuften sich, so dass die Gäste das eine oder andere Mal gefährlich vor dem Arnstädter Tor auftauchten. So kam Fittje aus halbrechter Position zum Abschluss, doch lupfte dieser den Ball an Torwart Lock und am Tor vorbei (51.). Ein Schnittstellenpass nahm Kahlef auf und ließ Torwart Lock keine Chance (53.). Danach drängten die Hausherren auf den Ausgleich, so köpfte Neuzugang Harry Carter Grünerts Rechtsflanke knapp über den Kasten (73.). Ohratal blieb gefährlich, Heuns Schuss verfehlte das Tor knapp (76.).

Die Angriffsbemühungen der Einheimischen führten nun zum Erfolg. Paul Zwinkmann erzielte aus dem Gewühl heraus den 1:1-Endstand (82.), anschließend verhinderte Torhüter Knoll mit Glanzparade gegen Scheurings Distanzschuss noch einen weiteren Treffer.

Alles in allem geht das Ergebnis so in Ordnung. Mit Mateo Martinez (Erfurt Nord), Niklas Hoffmann (U 19 RWE) und Harry Carter (Soccer Academy) gaben drei Zugänge ihr Debüt bei den Nullneunern.