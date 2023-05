Thüringer HC II feiert Drittliga-Klassenerhalt

Erleichterung: Die THC-Reserve bleibt in der 3. Liga.

Wülfrath. Beim überzeugenden Sieg in Wülfrath, mit dem sich die Thüringerinnen Platz eins in der Relegationsrunde sichern, trumpft eine Altmeisterin mit neun Toren auf.

Mit einem überzeugenden 40:27-Erfolg beim TB Wülfrath haben sich die Handballerinnen des Thüringer HC II des Klassenerhalt in der 3. Liga gesichert. Nachdem sie in der Relegationsrunde zuvor einmal gewonnen und einmal verloren hatten, schoben sie sich mit dem klaren Sieg auf Platz eins der Runde und dürfen in der Liga bleiben.

In Nordrhein-Westfalen waren die Thüringerinnen hellwach und führten nach einer Viertelstunde mit 12:6. Zur Halbzeit war mit 17:10 eine Vorentscheidung gefallen. Nach der Pause kam Wülfrath nicht mehr in Schlagdistanz, die Gäste bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Beste Torschützinnen bei der THC-Reserve waren Spielertrainerin Lydia Jakubisova (neun Treffer), Nikoline Lundgreen und Merle Bogatz (jeweils sechs).