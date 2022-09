Post SV Mühlhausen: Nach Jubel in der Champions League nun Heimstart gegen Aufsteiger

Mühlhausen. In der Champions League hat sich Tischtennis-Erstligist Post SV Mühlhausen Selbstvertrauen geholt – jetzt soll es auch im Bundesliga-Heimspiel klappen.

Fünf Partien in der bisherigen Saison - und alle fünf fanden auswärts statt. Nach den schweren Liga-Aufgaben bei Borussia Düsseldorf (0:3) und beim SV Werder Bremen (1:3) sowie den drei Begegnungen in der ersten Gruppenphase der Champions League im tschechischen Havirov steht Tischtennis-Bundesligist Post SV Mühlhausen nun das erste Heimspiel ins Haus.

Am dritten Spieltag empfängt die Truppe von Trainer Erik Schreyer am Montag, 12. September, ab 18.30 Uhr, den 1. FSV Mainz 05 in der Halle am Kristanplatz und erstmals auf dem neuen LOTTO Thüringen Center Court.

Als souveräner Meister aufgestiegen

Die Mannschaft aus Mainz ist als souveräner Zweitliga-Meister aufgestiegen, hat den TTC OE Bad Homburg ersetzt und strebt als Neuling in erster Linie zunächst den Klassenerhalt an. Das Potenzial dafür ist vorhanden.

In Andrei Putuntica (Moldawien), Yuto Muramatsu (Japan), Carlo Rossi (Italien), Abdullah Yigenler (Türkei) und Luka Mladenovic (Luxemburg) verfügt Coach Tomasz Kasica über ein junges, dynamisches und vor allem sehr talentiertes Quintett.

In den ersten beiden Duellen der so frischen Mainzer TTBL-Historie gab es allerdings noch einiges an Lehrgeld zu bezahlen, was bei den namhaften Kontrahenten (Bergneustadt und Düsseldorf) jedoch wenig verwunderlich sein sollte.

Treffen der noch punktlosen Teams

So treffen sich nun also zwei noch punktlose Vereine. Spannung ist da, Brisanz in Mühlhausen jedoch spätestens seit den tollen Auftritten auf internationaler Bühne nicht.

„Einige haben schon von einem Kellerduell gesprochen. Das ist aus meiner Sicht vollkommen unverständlich. Wir haben erst zwei Spieltage absolviert. Und beide Mannschaften hatten ein fettes Programm zum Start. Da muss sich doch niemand wundern, dass Zählbares ausgeblieben ist und beide 0:4 stehen“, findet Post-Trainer Erik Schreyer gewohnt klare Worte zu den ersten frühen Unkenrufen.

Natürlich sind seine Mühlhäuser in der Favoritenrolle, natürlich müssen sie das erste Heimspiel der Runde gewinnen, soll es nicht ein ungemütlicher Herbst werden. Doch, was die Müntzerstädter alles zu leisten im Stande sind, haben sie allerspätestens in der Champions League beim klaren 3:0 über Österreichs Vize-Meister TTC Wiener-Neustadt deutlich unter Beweis gestellt.

In der Champions League Selbstvertrauen getankt

„Wir haben in Havířov wieder viel Selbstvertrauen zurückgewonnen und gehen voll motiviert und heiß in die Partie gegen Mainz. Zumal die Vorfreude, endlich wieder vor eigenen Fans zu spielen, gigantisch groß ist“, erklärt Schreyer. Ihm stehen Kapitän Daniel Habesohn, Steffen Mengel, Ovidiu Ionescu und Neuzugang Kim Taehyun zur Verfügung. Irvin Betrand ist nach seiner Operation an der Hüfte weiter auf dem Weg der Genesung.

Dass zu ungewöhnlicher Zeit an einem Montagabend gespielt wird, liegt zum Einen an den jüngsten internationalen Pflichten des Post SV, zum Anderen will die TTBL mit ihrem neuen Medienpartner Spontent frische Wege bestreiten und den Montag sportlich besetzen.

„Warten wir mal ab, ob das funktioniert. Natürlich wollen wir gute Zahlen im Stream und Fernsehen haben. Aber elementar sind für Verein und Mannschaft die Zuschauer in der Halle. Deshalb hoffe ich natürlich auf volles Haus“, sagt Chefcoach Schreyer.