Tischtennis-Profis aus Mühlhausen trainieren mit dem Nachwuchs aus Großfurra

Großfurra. Der nachwuchsstärkste Tischtennisverein aus Großfurra schwört sich im Trainingslager ein.

Der TTV Germania Großfurra mit seinen 24 Kindern und Jugendlichen ist zu Recht der nachwuchsstärkste Tischtennisverein im Kyffhäuserkreis. Er hat auch in diesem Jahr ein viertägiges Trainingslager im Gemeindehaus Großfurra durchgeführt. Das Trainerteam um Jugendwart Danny Ruppert wurde durch den Jugendtrainer Reinhard Könecke sowie die Mühlhäuser Regionalligaspielerin Denise Husung komplettiert. Fleißig wurden den jungen Wilden in zwei Altersgruppen Aufschläge, Topspin, Konter oder Schupfverhalten sowie die Bewegung an und hinter dem Tisch beigebracht.

In der ersten Gruppe spielten sechs Kinder aus dem Verein sowie vier Zuspielpartner aus Mühlhausen. In der Gruppe zwei waren dann Talente aus Großfurra, Ebeleben, Greußen sowie wie Mühlhausen am Start.

Zum Abschluss des erfolgreichen Trainingslagers wurde der Jugendwart Danny Ruppert für seine besonderen Verdienste durch Lukas Kellner vom Kyffhäuser Kreissportbund mit der Ehrennadel des Kreissportbundes ausgezeichnet.