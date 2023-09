Torhungrige Greußener und Bleicherode weiter im Rausch

Landkreis. Fußball-Kreisoberliga: Blau-Weiß gewinnt zweistellig und holt fünften Dreier im fünften Spiel. Aufsteiger sorgt weiter für Furore, gewinnt Topspiel und ist Zweiter.

Am fünften Kreisoberliga-Spieltag sorgten 40 Tore für einen Rekord. Greußen verteidigte den Spitzenplatz und feierte ein wahres Schützenfest. Bleicherode gewinnt das Verfolgerduell gegen Oberheldrungen. Am Tabellenende holte Bielen gegen Harztor den ersten Sieg. Sondershausen II ist nun die einzige sieglose Mannschaft.

Großwechsungen –Sondershausen II 2:0 (1:0)

Die Eintracht bleibt als einziges Team sieglos und hat nun die rote Laterne übernommen. Die Gastgeber gingen durch einen platzierten Schuss von Riedel in Führung. Weinelt verschoss im ersten Durchgang noch einen Foulstrafstoß. Sieben Minuten vor Schluss machte Mohrich mit den 2:0 alles klar.

Bleicherode – Oberheldrungen 3:1 (1:1)

Das Verfolgerduell, das das Topspiel am fünften Spieltag war, hat Bleicherode hochverdient gewonnen. Die 125 Zuschauer sahen ein gutklassiges und packendes Spiel mit vielen Strafraumszenen. Für die Gastgeber war der Kroate Konzul mit seinen beiden Toren der Matchwinner. In der ersten Halbzeit spielten beide Teams mit offenem Visier. Dann die Gästeführung, als Hufnagl nach einem Pressschlag völlig freistehend einschieben konnte. Bereits im Gegenzug die schnelle Antwort, als Niklas Ernst einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es bis zur Pause beim 1:1. In der zweiten Hälfte konnte Glückauf eine Schippe drauflegen. Nach einer Stunde erzielte Konzul den vielumjubelten Führungstreffer für Bleicherode. Das erlösende 3:1 fiel dann kurz vor Schluss: nach gutem Pass von Niklas Ernst in die Tiefe traf Konzul zum zweiten Mal.

Greußen – Roßleben 10:0 (5:0)

Greußen landete im fünften Spiel den fünften Sieg, wobei die Höhe des Sieges doch überraschend kam. Der Liga-Primus hat damit unterstrichen, dass die Meisterschaft in dieser Saison nur über Greußen entschieden wird. Es war ein sehr faires Spiel ohne Karten. Zwischen beiden Teams lag mehr als ein Klassenunterschied. Doch eine große Aussagekraft hat dieses Ergebnis nicht. Die Gäste waren stark ersatzgeschwächt angetreten und somit über den ganzen Spielverlauf hinweg überfordert. Bereits in der zweiten Spielminute gab es die erste gute Möglichkeit der Hausherren. Greußen kontrollierte das Spiel komplett und ließ bis auf Torschüsse von Nelde und Dvoracek über den gesamten Spielverlauf nichts zu. Florian Trost (28.) und Danny Naake schraubten nach einem Torwartfehler die Halbzeitführung auf 5:0. Nach weiteren Treffern von Kaufmann und Trost durfte sich auch Alban Mehmeti noch in die Torschützenliste eintragen lassen, als er mit seinem Treffer auch gleichzeitig den Endstand von 10:0 markierte (72.). Damit schoss Greußen in fünf Spielen bereits 22 Tore.

Lipprechterode –Herrmannsacker 5:2 (4:1)

Mit dem Kreisderby-Sieg bleibt der Gastgeber auch nach dem fünften Spiel ungeschlagen auf Platz drei. Der SVH blieb in den letzten drei Spielen ohne Punkt und zeigte sich mit 16 Gegentoren von der Rolle. Die erste Halbzeit begann und endete mit zwei Windweh-Toren. Zwischen den Treffern zwei sehenswerten Hudik-Tore, per Fallrückzieher und Knaller in den Winkel. Die zweite Hälfte endete mit einem 1:1.

Harztor – Bielen 2:3 (0:2)

Im zweiten Derby hat Bielen beim Harztor-Team den Bock umgestoßen können und den ersten Saisonsieg gelandet. Harztor mit einer schwachen Leistung. Kurz vor der Pause der Bielener Doppelschlag durch Steinecke und Böse. Nach einer Stunde erhöhte Böse mit seinen zweiten Treffer auf 0:3. Die beiden Anschlusstore hatte Hoffmann erzielt. „Ich habe die Mannschaft taktisch umgestellt, habe die erfahrenen Spieler Steinecke, Nennewitz und Schrötter in die Zentrale gestellt. Das zeigte die nötige Wirkung und brachte den Sieg“, so Bielens Trainer Danny Kindervater.

Udersleben –Leimbach 2:5 (1:2)

Für die Gastgeber war es bereits die dritte Niederlage. Bei Leimbach war Torjäger Helbing mit seinen vier Treffern Matchwinner. Zwei Helbing-Tore und ein Gegentreffer von Lange brachten die 2:1-Gästeführung. Zu Beginn der zweiten Hälfte wieder zwei Helbing-Tore zum 1:4-Zwischenstand.

Kalbsriether SV – FSG Salza 0:5 (0:3)

Die Gastgeber verloren zum zweiten Mal in Folge mit 0:5. Der Salzaer Sieg war hochverdient und brachte Rang sieben. Der KSV hat in den fünf Spielen bereits 17 Tore kassiert und ist auf Platz elf abgerutscht. Das FSG-Team hatte einen Traumstart, führte nach einer halben Stunde durch Tore von Dohle, Busch und Bischoff.