TSV Sundhausen lädt zum Tag des Frauenfußballs

Lust auf Frauenfußball? Der TSV Sundhausen – hier mit Madlen Kästner am Ball – sucht neue Mitspielerinnen.

Sundhausen. Die Kreisoberliga-Fußballerinnen aus Sundhausen laden am Samstag ab 10 Uhr auf den heimischen Sportplatz.

Gute drei Wochen Pause wären für die Fußballerinnen vom TSV Sundhausen am Sonntag eigentlich vorbei gewesen. Dann nämlich hätte das Team von Achim Röse in der Kreisoberliga Westthüringen zu Hause den Mosbacher SV empfangen. Anfang der Woche erreichte die Randgothaerinnen aber die Nachricht, dass sich der MSV vom Spielbetrieb zurückzieht, das Spiel also nicht stattfindet.

Das ist auf der einen Seite ärgerlich, bietet dem Verein aber die Chance, sich noch intensiver auf den Samstag zu konzentrieren. Dann nämlich findet um 10 Uhr ein „Tag des Frauenfußballs“ auf dem Sundhäuser Sportplatz statt. Jede, die Lust hat, kann sich hier einfach mal ausprobieren und die Mannschaft kennenlernen. In der Liga spielberechtigt sind alle Mädchen ab 15 Jahren. In der Mannschaft heute sind von 14 bis fast 40 Jahren alle Altersgruppen vertreten.

Nachdem der Verein im letzten Jahr bereits einen „Tag des Mädchenfußballs“ veranstaltete, richtet sich nun der Blick auf die älteren Jahrgänge. Die Resonanz ist bisher positiv. „Es gab schon ein paar Rückmeldungen von Spielerinnen, die sich versuchen möchten. Einige haben uns sogar vorher angesprochen und waren schon beim Training“, freut sich Madlen Kästner über das Interesse.

Die Intention ist klar: Der TSV möchte einerseits Frauen für den Fußball begeistern und zudem die eigenen Personalsorgen lindern. Obwohl es sportlich gut läuft und ein Aufstieg angepeilt werden könnte, haben die Sundhäuserinnen immer wieder mit schwankender Besetzung zu kämpfen.

„Unser erweiterter Kader umfasst 15 bis 17 Spielerinnen, der harte Kern sind 10. Gerade bei den Auswärtsfahrten wird es schwierig, eine Mannschaft zusammenzubekommen“, sagt Kästner.

Interessenten können sich über Facebook oder per E-Mail melden:info@tsv-sundhausen.de