Über 40 Jahre im Dienste für den Auleber Fußball

Auleben. Hans Joachim Rumpel ist mit 81 Jahren verstorben

Er war für den SV National Auleben über 40 Jahre Betreuer, Fotograf und Pressewart. Jeder der mit dem Auleber Fußball verbunden ist kannte und schätze ihn. Nun ist Hans Joachim Rumpel im Alter von 81 Jahren verstorben. Immer mit dem Fahrrad unterwegs, immer pünktlich und immer pflichtbewusst, was Ergebnismeldungen oder Spielberichte anging.

Nun hat das große Fußball-Herz von Hans Joachim Rumpel am 10. Juli aufgehört zu schlagen und die gesamte Fußballgemeinde des SV National und der BSG Traktor Auleben trauert um einen außergewöhnlichen Menschen und Sportfreund, der in Heringen wohnte und dort in Familie ein Drogerie-Geschäft betrieb. Unvergessen bleiben auch die Abschlussfahrten mit ihm in die Weinberge am Balaton oder die Flugreise an die Playa de Palma. „Das waren tolle Erlebnisse für ihn und alle die dabei sein durften. So staunten die Zöllner am Flughafen nicht schlecht über die alte Praktika mit externer Blitzanlage oder auf dem Rückflug über das Schnitzel, was er seinem geliebten Foxterrier mitbringen wollte. Man kann sagen, er war ein ganz besonderer Mensch der jeden Spaß mitmachte“, erinnert sich Vereinsvorsitzender Maik Hilpert.

Das Fotografieren war seine Leidenschaft – und die Bilder an jeden Fan oder Spieler zu verteilen, machte ihm große Freude. Ebenso die Erstellung der Mannschaftsfotos für die „kleine Stube“ im Gasthof, wo alle zusammen viele schöne Stunden verbrachten. Er war die gute Seele im Verein und für alle Beteiligten ein besonderer Mensch. Zusammen mit den Jungs singen, ganz egal ob Sieg oder Niederlage, er stimmte seine Lieblingslieder an. Diese sang er dann zweistimmig, was für alle immer was ganz besonders war.