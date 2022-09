Umbruch der Erfurt Indigos beginnt mit dem Abstieg

Erfurt. Im Playdown-Spiel gegen die Leipzig Hawks wachen die Indigos zu späte auf. So war das erste Spiel des 19-jährigen Quarterbacks zugleich das letzte des Trainers.

Der Verjüngungsprozess, den die Erfurt Indigos unabhängig vom Ausgang der Abstiegsrelegation in der Football-Regionalliga gerade einleiten, geht nächstes Jahr in der Oberliga weiter. Die Indigos mussten sich am Sonntag dem Oberligameister Leipzig Hawks, der damit in einem weiteren Spiel um den Aufstieg in die Regionalliga kämpft, mit 6:14 geschlagen geben.

„Viele kleine Fehler und der lange Zeit fehlende Rhythmus haben den Ausschlag gegeben“, sagte Indigos-Coach Steffen Willing, für den es das letzte Spiel als Trainer war. Im ersten Spiel mit dem 19-jährigen Quarterback Felix Töpfer verkürzte Runningback Philipp Heß kurz vor Schluss, doch der Touchdown kam zu spät für die Wende.