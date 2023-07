Unangenehme Auswärtsfahrten und ein Pflichtspiel als Test für Bad Frankenhausen, Artern und Roßleben

Landkreis. Bad Frankenhausen, Artern und Roßleben starten am Wochenende mit der Qualifikationsrunde des Fußball-Landespokals in die neue Saison. Ein Olympiasieger sorgte für Abwechslung bei Training.

Auch wenn sie gefühlt nie weg war und die Sommerpause eher einer kleinen Mittagspause glich, geht es nun nach Ende Juni, wo die meisten Ligen ihr Ende hatten, nun wieder mit den ersten Pflichtspielen im Fußball los. Die Qualifikationsrunde im Landespokal steht auf dem Plan. Mit dabei sind der SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen, der VfB Artern und auch die SpG Roßleben.

Die Frankenhäuser und auch die Arterner hatten dabei wenig Losglück. Zum einen, weil sie die Qualifikationsrunde überhaupt spielen müssen und zum anderen weil beiden weite Auswärtsfahrten beschert wurden. Alle auf Landesklasse spielenden Mannschaften kamen in den Lostopf für die Quali-Runde, unabhängig von der Ligazugehörigkeit aus der vergangenen Saison. Dabei erwischte es beide Kyffhäuser Teams.

Die Frankenhäuser reisen ans andere Ende des Eichsfeldes am Sonntag (15 Uhr) zur DJK Arenshausen, haben aber berechtigte Chancen auf ein Weiterkommen und würden im Erfolgsfall in der ersten Runde noch mal ins Eichsfeld fahren, nach Wüstheuterode. Gegen Arenshausen gab es in der Vorsaison zu Hause einen 2:1-Sieg und auswärts ein 2:0 für die Ludwig-Elf. Damit es klappt, wurde unter der Woche mit Olympiasieger Nils Schumann trainiert, der Sprintduelle machte und viel mit der Schnelligkeit agierte. Ein abwechslungsreiches und spaßiges Training.

Der VfB Artern, der am Dienstag noch mal gegen Lok Erfurt testete und 4:1 gewann, muss am Sonntag die wohl unangenehmste Aufgabe bewältigen. Die Jungs von Patrick Krumbholz sind ab 15 Uhr beim Landesklässler SV Borsch gefordert. Die Gastgeber aus der Nähe von Geisa sind eine Topmannschaft und wurden vergangene Saison hinter Thüringenliga-Aufsteiger Ohratal Zweiter. Ein harter Brocken also für die Salinestädter. Das sieht auch Krumbholz so: „Pokal ist ja eigentlich keine Vorbereitung. Immerhin wartet bei einem Sieg in der ersten Runde mit dem SV Arnstadt ein Oberligist. Aber das wird sehr schwer dort.“

Kreisoberliga-Aufsteiger Roßleben, der aufgrund des Aufstieges Aulebens und als Kreispokalfinalist in der Qualifikation starten kann, nimmt das Spiel am Samstag (15 Uhr) gegen Waltershausen als weiteres Vorbereitungsspiel. „Wir nehmen das Spiel ernst, wissen aber, dass der Punktspielstart einen höheren Stellenwert für uns hat“, sagte Roßlebens Coach Thomas Schröck, der im Erfolgsfall in Runde eins zum Herpfer SV müsste.