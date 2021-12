Unbeschwerte Jungspunde, unaufgeregte Routiniers – BCE siegt und klettert

Zurück an alter Wirkungsstätte: Tobias Bode spielte drei Jahre im Pro-B-Team der Basketball-Löwen und nun wieder beim BCE.

Erfurt. Regionalliga-Korbjäger des Basketball-Clubs Erfurt geraten beim 67:61 gegen TG Würzburg kaum im Gefahr und verbessern sich auf Rang vier. Schiedsrichterin vor dem Spiel positiv getestet.

Tabellennachbarn der 2. Basketball-Regionalliga Südost unter sich. Der Sechste, BC Erfurt (acht Punkte), hatte in der Halle am Sportgymnasium den Siebten, TG Würzburg, zu Gast. Sonderlich aussagekräftig ist die tabellarische Situation indes nicht, denn Würzburg hatte „dank“ Corona erst fünf Spiele (sechs Zähler) austragen können, die Erfurter schon deren acht.

Die unter dem Dach der Basketball-Löwen, mit denen sie intensiv kooperieren, agierenden Einheimischen waren von Beginn an hellwach. Ihre Mischung aus routinierten und blutjungen Spielern, von denen vier (Jakob Lang, Vinzenz Haß, Johann Franke, Mika Strack) auch im erweiterten Kader der Löwen in der Nachwuchs-Bundesliga stehen, bestimmte von Anbeginn das Spiel. Ehe sich die Gäste versahen, lagen sie schon mit 0:5 hinten, darunter ein schneller Dreier vom über die gesamte Partie auffälligen Youngster Strack. Das folgende 5:5 steckten die Erfurter dank zweier Dreier von Franke und Routinier Marian Beese schnell weg. Als Guard Beese seinen zweiten Dreier versenkt hatte, war beim 14:7 nach dem ersten Abschnitt schon mal ein Viertel der Miete in Sack und Tüten.

Gäste führen nur einmal im gesamten Spiel

Im zweiten Viertel blieben die Erfurter um Spielertrainer Christopher Neudecker mit ihrem cleveren Spielaufbau über ihren den Rhythmus des Spiels jeweils anpassenden Routinier Dirk Rothberger und Ex-Löwen-Center Tobias Bode souverän und ließen sich auch von einem kurzen Aufschließen der Gäste (21:21) nicht aus der Fassung bringen. Bestätigt im Pausen-Ergebnis von 37:28.

Dann aber das dritte Viertel, in dem offensichtlich nicht nur bei den Löwen – gegen Karlsruhe 12:26 – immer wieder die Wolken am Himmel ein düsteres Licht werfen. Auch der in dieser Phase behäbig wirkende BCE nahm sich eine „schöpferische Pause“ und gönnte dem Gast beim 41:39 dessen einzige Führung im Spiel. Nun war erneut die Unaufgeregtheit der Routiniers gefragt. Beese machte sich ans Werk, seinen nächsten Dreier einzutüten. Denen ließ Rothberger beschwerdefreie Freiwurf-Treffer zum 49:42 folgen.

Der Dritte im Bunde der Routiniers, Tobias Bode, ließ sich nun nicht lumpen und wurde zum Herrscher unter den Körben. Er garnierte sein Spezialgebiet Defensiv-Rebounds zusätzlich mit attraktiven Blocks, die Würzburger zunehmend entnervend. Mit 53:47 (16:18 im dritten Viertel) waren die Erfurter indes noch nicht am Ziel.

Schiedsrichterin wird vor dem Spiel positiv getestet

Als gleich zu Beginn des Schlussviertels zunächst Beese seinen nächsten Dreier traf und es ihm Strack gleichtat, war die Partie beim 60:48 vorentschieden. Bode im Nachsetzen machte den Deckel zum 67:61 endgültig drauf.

Erwähnenswert zudem: Die Partie konnte von nur einem Referee geleitet werden, weil die zweite Schiedsrichterin von den Erfurter Verantwortlichen vor dem Spiel auf Corona positiv getestet worden war. Ein Zeichen, dass die Testkontrollen am Halleneingang, die Löwen-Geschäftsführer Matthias Herzog selbst durchführte, gegriffen haben.