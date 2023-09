VfB Artern möchte mit kleinen Schritten zum Erfolg kommen

Artern/Bad Frankenhausen. Die Fußball-Landesklässler aus Artern und Bad Frankenhausen müssen Sonntag auswärts im Eichsfeld ran. Beide wollen weiter in der Erfolgsspur bleiben.

Die Fußball-Welt in Artern und Bad Frankenhausen sieht aktuell gut aus, auch wenn die Vorzeichen bei beiden Teams recht unterschiedlich sind. Die Arterner haben ihr erstes Landesklasse-Spiel gewonnen und Bad Frankenhausen grüßt nach dem vierten Sieg souverän von der Tabellenspitze. An diesem Sonntag haben beide Mannschaften wieder etwas gemeinsam, denn sie müssen auswärts bei einem Eichsfelder Verein antreten.

Den Anfang macht der VfB Artern, der 14.30 Uhr beim Aufsteiger VfB Bischofferode gefordert ist. Nach dem überzeugenden Sieg gegen Wüstheuterode (4:0), hat Artern den sonntäglichen Gegner im Tableau überholt. Von einer klaren Rollenverteilung aber will keiner etwas wissen. Bischofferode hat aus fünf Spielen lediglich ein Unentschieden geholt und ist Vorletzter. Nur Borntal Erfurt steht noch schlechter da.

Mit 19 Gegentoren hat Bischofferode die schwächste Abwehr, da könnte Artern, das mit sechs eigenen Treffern den schwächsten Angriff aufweist, ansetzen. Aber Neu-Trainer Patrick Gonnermann übt sich noch in Zurückhaltung. „Mir ist es wichtig, dass wir uns auf uns konzentrieren und uns nicht ablenken. Da will ich als Vorbild vorangehen und das hat die Mannschaft zuletzt gut umgesetzt und soll sie auch in der Zukunft tun. Ich habe bisher nur einige kleine Dinge geändert, die man in der kurzen Zeit auch verarbeiten kann. Der Weg der kleinen Schritte ist die richtige Herangehensweise“, sagte Gonnermann, der mit seiner Analyse auf viel Kommunikation setzt.

Der Primus Bad Frankenhausen tritt eine halbe Stunde später in Siemerode auf den Rasen. Ungeschlagen bleiben und die Tabellenspitze verteidigen ist die Devise von Alexander Ludwig, dem dortigen Trainer. Abermals weiß er, dass es dort sehr schwer wird.