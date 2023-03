Viel Lob für den SV 1883 Schwarza und zwei Qualifikanten

Clara Gräf bei ihrer Ball-Übung am vergangenen Wochenende in Rudolstadt.

Rudolstadt. Wie Clara Gräf und Sophie Taach bei der Qualifikation für die Landesmeisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik überzeugten

In bewährter Tradition fand am Wochenende in der Dreifelderhalle in Rudolstadt der Qualifikationswettkampf zur Thüringer Landesmeisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik statt. Ausrichter war der SV 1883 Schwarza.

Der Sonnabend begann mit 23 Aktiven der Schülerwettkampfklasse (SWK). Hier war der gastgebende SV 1883 mit acht Nachwuchstalenten vertreten, die teilweise erst seit wenigen Monaten diese ästhetische Sportart betreiben und sich den kritischen Augen des Kampfgerichts stellten. Mit der zweitbesten Keulenkür und auch hoher Punktzahl mit dem Ball erntete Clara Gräf lobende Worte nicht nur von Oberkampfrichterin, Ines Stolberg. Mit einem vierten Platz in der Endabrechnung machte sie die Teilnahme an der Landesmeisterschaft in Jena perfekt, ebenso wie Sophie Taach auf Platz neun.

Die anderen Schwarzaer Teilnehmer – Emma Galonska, Polly Querengässer, Aliya Lattermann, Emilia Böhm, Felicia Hüttl und Maja Tischendorf – hatten in ihren Übungen noch einige Geräteverluste, so dass es für vordere Platzierungen noch nicht reichte. Ihre Übungsleiter konnten sich aber ein Bild machen, wo in den nächsten Wochen der Schwerpunkt der Trainingsarbeit liegen muss.

Siegerin in der SWK wurde Matilde Marques vom USV Jena. Vom gleichen Verein gewann Hannah Kanz mit Reifen und Band in der Juniorenwettkampfklasse (JWK). Punktbeste mit Keulen und Band wurde Giulia Kirmse vom TSV Gera-Zwötzen in der Freien Wettkampfklasse (FWK).

Am Sonntag waren die Kinderklassen ohne Handgerät sowie mit Seil, Reifen bzw. Keulen an der Reihe. Hier brillierten vor allem die Mädchen aus der Ukraine, die mit Beweglichkeit, Körper- und Gerätetechnik glänzten. Der SV 1883 Schwarza war hier nicht am Start, da die Trainerinnen Diana Hünger und Katharina Matiss für ihre vielen „Kleinen“ in diesem Jahr Gruppenübungen für die Landesmeisterschaft in Schmalkalden einstudieren.

Insgesamt 116 Übungen mussten bewertet werden. Das Kampfgericht, in dem auch der Gastgeber vertreten war, machte einen ausgezeichneten Job in der „kühlen“ Halle. Viel Lob erntete das gesamte Team des SV 1883 Schwarza, die in Vorbereitung und Durchführung des zweitägigen Wettkampfes im Ehrenamt wie immer ihr Bestes gaben.