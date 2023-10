Vier Stunden „Schattenboxen“ beim Braugold-Cup

Erfurt. Neun Vereine waren beim Traditionswettkampf des PSV Erfurt dabei und sorgten für 18 spannende Kämpfe. Für den Gastgeber gibt es Licht und Schatten.

Wie jeden September hieß es am Samstag in Erfurt: Braugold-Cup. Zum 17. Mal richtete der PSV Erfurt das Boxturnier aus. Diesmal waren drei Vereine aus Bayern (TV 1860 Gunzenhausen, WVV Würzburg, 1. BC Frankenthal), einer aus Sachsen (DHfK Leipzig) und fünf aus Thüringen (BSG Altstadt 05 Nordhausen, BC Wutha-Farnroda, SV Empor Bad Langensalza, Boxring 90 Suhl, PSV Erfurt) dabei.

In vier Stunden wurden 18 Kämpfe ausgetragen, zwölf Wertungs- und sechs Sparringskämpfe. Das stärkste Aufgebot hatte der Gastgeberverein, mit zehn Kämpfern im Ring.

Drei PSV-Boxer gewannen ihre Kämpfe überzeugend: Vincent Tudorica einstimmig mit 3:0 nach Punkten in der Klasse Männer bis 80 kg gegen Marek Dörzenbach vom 1. BC Frankenthal, Catalin Lutcan ebenfalls klar nach Punkten in der Klasse Junioren bis 62 kg gegen Yeraly Ordasch vom BC Wutha-Farnroda, Celik Davut, der seinen Gegner Timo Mattmüller vom TV 1860 Gunzenhausen vorzeitig in Runde zwei zur Aufgabe zwang, sowie Abdulbaset Samadi, der einen weiteren Punktsieg in der Klasse Männer bis 67 kg gegen seinen afghanischen Landsmann Zaman Jafari vom Boxring 90 Suhl errang.

Aufregung uns Sprachbarriere sorgen für Niederlagen

Verloren haben ihre Kämpfe aus Erfurter Sicht: Dzhabrail Islamov in der Klasse Kadetten bis 65 kg gegen den Würzburger Zelimhan Movsurov, weil da noch die Wettkampferfahrung fehlte, von der er aber wieder welche sammeln konnte und sicherlich einiges dazu gelernt hat. Zeitulla Memetow, der in der Klasse Junioren bis 54 kg ebenfalls einem Würzburger, Georg Smirnov, unterlag. Hier ist auch die Sprachbarriere ein Problem, denn Memetow kam erst vor kurzem aus der Ukraine zum PSV, spricht kaum deutsch und hat einen noch sehr wilden, unausgeglichenen Boxstil, der erst in die richtigen Bahnen gelenkt werden muss. Qudrat Ayubi, der bisher eigentlich eine überzeugende Bilanz vorzuweisen hat, verlor in der Klasse Junioren bis 58 kg gegen Ismael Shakbiev von der DHfK Leipzig. Er tat sich mit dem Druck beim Heimwettkampf schwer, wo am Ring Freunde, Familie, Kumpels und Trainingskameraden ganz genau hinschauten.

In ihren Sparringskämpfen überzeugten zudem Mkdad Khadir in der Klasse Männer bis 80 kg gegen Pascal Ihle vom BC Wutha-Farnroda, Fitat Ceri in der Klasse Junioren bis 75 kg gegen Jalal Barizkai (ebenfalls BC Wutha-Farnroda) und Hafiz Arab Zada in der Klasse Junioren bis 50 kg gegen Christian Grunert von der DHfK Leipzig.