Volleyballer der Blue Volleys treffen auf Ex-Gothaer

Gotha. In Schwaig steht für den Zweitligisten ein kniffliges Auswärtsspiel auf dem Programm.

Knifflige Aufgabe für Volleyball-Zweitligist VC Gotha. Nach einer Spielpause greifen sie am Sonnabend wieder ins Geschehen ein, haben aber mit dem Tabellenvierten Schwaig eine hohe Hürde vor sich (19.30 Uhr). So sieht das auch Trainer Jonas Kronseder. „Der SV Schwaig ist der Favorit. Dennoch erwarte ich ein knappes Spiel. Unser Ziel ist, auch dort zu punkten. Wichtig wird sein, wie wir aus der zweiwöchigen Spielpause kommen. Schwaig hatte ja noch ein Spiel gegen Friedrichshafen und ist im Rhythmus“, sagt er.

18 von 24 Spielen der Gothaer sind gespielt und die Saison geht mit der Begegnung beim SV Schwaig in die Schlussphase. Auch in der Tabelle gibt es mittlerweile eine gewisse Vierteilung. Vornweg die potentiellen Aufsteiger in die 1. Bundesliga aus Karlsruhe, Freiburg und Dachau. Dann das Mittelfeld, zu dem auch Gotha und Schwaig gehören. Am Ende eine Gruppe von Vereinen, die noch um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

Für die Blue Volleys ist das kommende Spiel in Schwaig dahingehend von Bedeutung, dass man sich mit einem Sieg, die Chancen noch bis auf den 4. Tabellenplatz nach vorn zu kommen, erhalten würde. Derzeit trennen beide Kontrahenten vier Punkte, wobei die Mittelfranken ein Spiel mehr bestritten haben. Einer der erfahrensten Schwaiger ist der frühere Gothaer Sven Kellermann, der am vergangenen Wochenende mit der Ü35 des VC Landesmeister wurde.

Schwaig – Gotha, Sonnabend 19.30 Uhr, live bei sportdeutschland.tv