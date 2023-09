Wacker Gotha glückt Derbysieg gegen Spielvereinigung Siebleben

Gotha. Die Fußball-Augen des Landekreises waren an diesem Samstag nach Gotha gerichtet, wo der FSV Wacker die SpVgg Siebleben zum Derby empfing. Nach 90 spannenden Minuten stand ein sehr glücklicher 2:1-Sieg für die Hausherren zu Buche, obwohl die Gäste die über weite Strecken bessere Mannschaft waren. Das 1:0 gelang Gorf nach Ecke von Fiedler (5.), Siebleben glich per Ballstafette durch Merten aus (10.). Im zweiten Durchgang waren die Gäste dem Sieg näher, unter anderem scheiterte Lehmann mit einer Hundertprozentigen an Nicolai (77.). Der goldene Treffer gelang dann Burkhardt, der im Strafraum den Ball mit der Pike ins Netz setzte (85.).

Waltershausen kam hingegen im Heimspiel gegen Aufsteiger Erlau nicht über ein 2:2 hinaus. Nach frühem Rückstand (7.) egalisierte Le Duc (19.), doch musste Salman noch vor der Pause mit Gelb-Rot vom Platz (42.). Dennoch brachte Döll sein Team in Führung (54.), die Gäste glichen spät aus (81.).

Eine Liga höher kam Fahner Höhe zum standesgemäßen 5:0 über Neustadt/Orla. Gefeierter Mann war Heß, dem drei Treffer gelangen. Zudem waren Langner und Aliyev erfolgreich. Ohrdruf kassierte hingegen eine Niederlage in letzter Sekunde durch einen umstrittenen Foulelfmeter gegen den 1. FC Eichsfeld, den Pichinot verwandelte (90.+4).

In der Kreisoberliga endete das Derby zwischen Wacker II und Ohratal II 2:2. Wolter und Güntzel schossen zunächst die Hausherren in Führung (22./29.), Jarju antwortete per Doppelpack (32./54.). Sundhausen kam beim Landesklasseabsteiger FC Eisenach zum 5:2-Erfolg. Miller, Roth, Pufe per Doppelpack und Meisel netzten, Eisenach verkürzte zwischenzeitlich durch Rittel und Ender. Westring Gothas Heimspiel gegen Dermbach fiel wegen schlechter Platzverhältnisse aus.