Wacker Nordhausen startet Vorbereitung mit 21 Spielern

Nordhausen. Der Oberliga-Absteiger Wacker Nordhausen hat an diesem Mittwoch sein Auftakttraining. Für die neue Thüringenliga-Saison werden noch Zugänge erwartet.

21 Spieler sind es aktuell. 21 Fußballer, die den so viel deklarierten Neuanfang in der Thüringenliga angehen werden. Wacker Nordhausen hat nun seinen Kader bekanntgegeben, der in Thüringens höchster Liga wieder angreifen möchte. Dabei sind die Leistungsträger geblieben, was so mancher nicht gedacht hätte.

So wird unter anderem Felix Schwerdt dem Verein weiterhin die Treue halten. Auch Lennart Liese, Sabri Vaizov, Erik Schneider oder auch Robert Knopp werden auch nächste Saison für die Rolandstädter das Trikot überstreifen und so als gestandene Spieler und Stammkräfte mit gutem Beispiel vorangehen. Aber auch Elias Gorges oder Paul Kohl und der Rest des Teams haben eine großes Standing innerhalb des Teams.

Dejvi Alsela will höherklassig spielen

Dennoch hat es weitere Abgänge gegeben. So hat Dejvi Alsela Wacker bereits wieder verlassen. Der Innenverteidiger, der bei 30 Spielen zum Einsatz kam, will sich nach nur einer Saison nun anderen Vereinen anbieten und höherklassigeren Fußball spielen. Auch Julius Schmidt wird nicht mehr das Trikot der Nordhäuser tragen. Ebenfalls nach nur einem Jahr sucht Julius Schmidt eine neue Herausforderung. Der 20-Jährige kam von der U 19 des FC Carl Zeiss Jena und kam in 20 Spielen in der Oberliga zum Einsatz. Ein Tor ist dem Mittelfeldmann nicht gelungen.

Patrick Meier komplettiert das Feld der Abgänge. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler hat nur fünf Spiele absolvieren können und war lange Zeit verletzt. Wirklich durchsetzen konnte er sich nicht und so ist nach einem Jahr wieder Schluss. Er kam vom FC An der Fahner Höhe, spielte zuvor im Nachwuchs des FC Rot-Weiß Erfurt Auch bei ihm ist nicht klar, wo es ihn hin verschlägt. Damit sind es mittlerweile acht Spieler, die Wacker verlassen haben. Ob noch welche hinzukommen, bleibt offen.

„Wir waren in den vergangenen Tagen viel im Austausch und die Jungs, die nun dabei sind, brennen darauf, für Wacker zu spielen. Das ist genau das, was wir brauchen. Die endgültige Mannschaftsaufstellung wird sich noch leicht ändern, denn es werden auch noch Spieler zu uns kommen“, so Trainer Maximilian Dentz, der den Trainingsauftakt am Mittwoch kaum abwarten kann.

Der bisherige Kader: Sabri Vaizov, Lucas Treiber, Martin Vopel, Kevin Husung, Paul Kohl, Elias Gorges, Marcus Vopel, Hagen Pietsch, Felix Schwerdt, Erik Schneider, Fabian Stix, Yannik Fiedler, Marco Ostmann Thomas Riemekasten, Lennart Liese Robert Knopp. Aus der A-Jugend verstärken die Männermannschaft: Marvin Hoche, Tim Hartmann Lucian Goutier Kevin Schlesier, Gabriel Ziegler