Wartburglauf: Eisenacher Herbst-Klassiker erlebt 44. Auflage

Eisenach. Der Wettkampf mit Start und Ziel an der Wandelhalle bietet Strecken für Jung und Alt. Am Start ist auch der Vorjahressieger.

Der letzte Sonntag im September steht in Eisenach seit Jahrzehnten im Zeichen des Wartburglaufes. Heuer wird die mittlerweile 44. Auflage gestartet, die wieder mit den verschiedenen Distanzen für Jung und Alt aufwartet.

Die Allerjüngsten können beim Bambinilauf im Kartausgarten um die Wette flitzen. Zudem werden neben dem 12-km-Hauptlauf, ein Schülerlauf über 500 Meter (Jahrgänge 2013 und 2014), ein Jedermannlauf mit Spezial-Cross-Wertung über drei Kilometer und die 6,1-km-Distanz für Einsteiger gestartet. Die Gesamtsieger über zwölf Kilometer werden mit einem Vier-Gänge-Menü im Romantikhotel der Wartburg belohnt.

Im vergangenen Jahr hatten sich mit dem Etterwindender Roman Freitag (Eisenacher LV) und Lydia Doerfert (SV Wartburgstadt) aus Wutha-Farnroda erwartungsgemäß die Favoriten die Siege auf der 12-Kilometer-Hauptdistanz gesichert. Der 21-jährige Freitag setzte sich frühzeitig vom Feld ab und rannte mit großem Vorsprung nach 44:55,9 min ins Ziel an der Wandelhalle.

Während Freitag erneut als ein Favorit an der Startlinie stehen wird, tauchte der Name Dörfert bis Donnerstag noch nicht in der Meldeliste auf. Allerdings: Gewöhnlich gibt es beim Wartburglauf viele Nachmeldungen (ab 9 Uhr im Meldebüro in der Wandelhalle). Im Ziel können sich die Finisher wie gewohnt an den Verpflegungsständen stärken. Neben Getränken gibt es Kuchen, Obst, Fettbrote und Bratwurst.

Für die Kinderläufe hat der ausrichtende SV Wartburgstadt alle Eisenacher Grundschulen und Kindergärten eingeladen. Alle Knirpse erhalten eine Startnummer, Medaille und einen Sportbeutel – „kostenlos versteht sich“, unterstreicht SVW-Vorstandsmitglied Michael Schneider.

Zeitplan: 10 Uhr Nordic Walking, 10.15 Uhr Jedermannlauf über 3 km, 11 Uhr 12-km-Hauptlauf und 6,1 km, 11.10 Uhr Bambinilauf, 11.20 Uhr Schülerlauf.