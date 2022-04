Erfurter Wasserballer rappeln sich auf und klettern

Erfurt. Erfurts Zweitliga-Wasserballer besiegen nach einer Niederlage gegen Laatzen am nächsten Tag Hildesheim und verlassen erstmals seit Monaten die Abstiegsplätze.

Am vergangenen Wochenende standen für die Zweitliga-Wasserballer des Erfurter SSC die nächsten beiden Heimspiele an. Diesmal ging es gegen die Spielvereinigung Laatzen und Hellas Hildesheim.

Vor gut gefüllten Zuschauerrängen gingen am Samstagabend die Gäste aus der Vorstadt von Hannover sehr konzentriert zu Werke und ließen dem Gastgeber nur wenig Spielraum. Speziell Laatzens Zwei-Meter-Center gab der Erfurter Abwehr immer wieder Rätsel auf und brachte mit seinen sieben Toren den Gästesieg nahezu allein nach Hause. Beim ESSC wurden Kapitän Florian Matzke und Defensiv-Recke Louis Georgie schmerzlich vermisst. Nur im ersten Viertel konnten die Männer des Trainergespanns Gabor Gartai und Jörg König dagegenhalten. Im weiteren Spielverlauf hielt Oldie Frank Otto im Tor mit cleverem Stellungsspiel die 6:17 (1:3; 2:4; 1:5; 2:5)-Niederlage noch in Grenzen. Sechs eigene Treffer waren aber eindeutig zu wenig, um Laatzen zu gefährden.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sieben Torschützen stehen für tolle Teamleistung

Wie bereits an mehreren Doppelspieltagen rappelte sich der ESSC am Sonntag auf und lieferte gegen Hellas Hildesheim eine bravouröse Leistung ab. Die Hildesheimer vertrauten einer sehr jungen Mannschaft und dies stachelte die Gastgeber an, sich den zweiten Heimsieg zu holen. Vor allem Center Lucas Hauser, Louis Georgi im Rückraum und Lennert Schmitt im Tor verdienten sich Bestnoten. Als im dritten Viertel gar die 15:5-Führung für Erfurt auf der Anzeigetafel stand, war der Heimsieg eingetütet. Das letzte Viertel gewannen die Gäste mit 1:0 zum 15:6 (4:1; 5:1; 6:2; 0:1)-Endstand für Erfurt. Mit gleich sieben Torschützen zeigte der Gastgeber eine tolle Teamleistung und machte Vorfreude auf die nächsten Heimspiele in zwei Wochen.

Da Hildesheim vor der Partie in der Tabelle vor dem ESSC rangierte, erwies sich der Sieg als Vier-Punkte-Spiel und die Erfurter Wasserballer konnten die Abstiegsregion verlassen. Bei noch neun ausstehenden Spielen, davon fünf zu Hause, hat der Aufsteiger jetzt wieder alle Chancen auf den Klassenerhalt.