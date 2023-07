Wasserballer des Eisenacher SSV bei internationalem Turnier

Bregenz. Im Bodensee zogen sich die Thüringer gegen hochkarätige Kontrahenten achtbar aus der Affäre.

Mit zwei Mannschaften beteiligte sich der Eisenacher Schwimm- und Sportverein (ESSV) am internationalen Bodenseecup im Wasserball in Bregenz (Österreich). Sechs Damen- und zwölf Herrenteams aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und erstmals ein Herrenteam aus London lieferten sich 39 packende Duelle im Kampf um die begehrten Wanderpokale. Gespielt wird in der Mili, der ältesten Badeanstalt am Bodensee. Das 1825 gebaute Traditionsbad ist ein Juwel auf Holzpfählen und bietet wunderbar gelegen in der Bregenzer Bucht mit seinem alten Holzpfahlbau eine einzigartige Atmosphäre.

Für Eisenachs Herrenteam hingen die Trauben in der Vorrundengruppe gegen den Gastgeber Bregenz/Dornbirn und den englischen Meister Polytec London zu hoch. Gleich das erste Spiel ging gegen die einheimische Mannschaft klar mit 2:10 verloren. Dennoch kämpften die Thüringer um Kapitän Alex Hering mit viel Ehrgeiz an beiden Tagen. Am Ende schaffte der ESSV mit einem Sieg gegen das All-Star-Team aus Bregenz immerhin einen Erfolg und auch die knappe Niederlage gegen Zweitligist Chemnitz war aller Ehren wert.

Ins Finale kämpften sich London, in dessen Reihen mehrere Nationalspieler standen, und WBC Tirol. In einem packenden Endspiel siegten die Tiroler mit 8:6.

Eisenachs Damen starteten als Spielgemeinschaft mit dem SV Hale und trafen ebenfalls auf hochkarätige Kontrahenten. Trainer Torsten Wiegandt stellte seine Mannschaft glänzend ein, sodass sie sich von Spiel zu Spiel immer weiter steigern konnten. Besonders der 6:4-Sieg gegen das Gastgeberteam mit vielen österreichischen Nationalspielerinnen sorgte für großen Jubel bei den mitgereisten Fans. Die Abschlussplatzierungen waren für den ESSV eher zweitrangig. Alle Spieler und Betreuer erlebten ein tolles Wochenende vor einer traumhaften Kulisse in Bregenz.