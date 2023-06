Witzenhausen verlässt Eintracht Sondershausen

Sondershausen. Fußballer geht nach gut drei Jahren zurück zu seinem Heimatverein

Mit dem Ende der Saison 2022/2023 endet für Fußballer Nick Witzenhausen auch das Engagement bei Eintracht Sondershausen. Im Jahr 2020 kam Witzenhausen von der SV Fortuna Körner. Den ersten Einsatz gab es am 6. September 2020 in Ohratal, seinen ersten Torerfolg konnte er drei Wochen später beim 2:0-Auswärtssieg in Weimar verbuchen. Für den 33-Jährigen, der 48 mal das Sondershäuser Trikot trug, geht die Reise zurück zu seinem Heimatverein.