Wurftalent Flöter: Zeigen, wo der Hammer hängt

Erfurt. Hammer statt Speer, Erfurt statt Jena: Für Tom Flöter, der am Wochenende bei der DM startet, hat sich einiges geändert.

Erst Speer, jetzt Hammer: Tom Flöter hat den Wechsel nicht bereut. Vor zwei Jahren stieg er um, wechselte dafür von Jena nach Erfurt an die Sportschule und erreichte wiederum die Norm für die deutschen U20-Hallenmeisterschaften inklusive dem Winterwurf der U18 und U20, die an diesem Wochenende in Sindelfingen stattfinden werden. Gefordert waren dafür 49 Meter. Bei den mitteldeutschen Hallenmeisterschaften mit Winterwurf in Halle/Saale übertraf der Wurfathlet vom ASV Erfurt diesen Richtwert: 49,66 Meter wurden für ihn an diesem Tag als Bestweite mit dem Hammer notiert. Für ihn ein erlösenden Gefühl. Wenngleich auch die Weite aus dem Sommer für die Qualifikation zur Jugend-Hallen-DM gereicht hätte.

„Das Ziel für den Winter war, die 50 Meter zu übertreffen. Da bin ich jetzt knapp dran. Für mich war es erst der zweite Wettkampf mit dem Sechs-Kilo-Hammer. Ich wusste, ich kann weiter werfen als die knapp 44 Meter zuvor.“ Es waren 43,89 Meter, die er Mitte Januar in Erfurt aufs Papier brachte. Jetzt folgte die enorme Steigerung.

Im Sportunterricht beim Basketball die Schulter lädiert

Dieses Hochgefühl wurde dieser Tage etwas ausgebremst. Im Sportunterricht zog er sich eine Schulterprellung zu. „Wir haben Basketball gespielt und dabei ist ein anderer Spieler in mich reingelaufen“, erklärt der 17-Jährige den Vorfall. Vor einer Woche gab es dann grünes Licht vom Arzt für einen Start bei den Jugendmeisterschaften.

„Die Schulter tut nicht mehr weh, ich kann sie relativ normal bewegen. Aber bis Mittwoch konnte ich nur leichtes Training für die Beine und den Oberkörper machen.“ Nun kann er wieder in die Vollen gehen.

Für die Konkurrenz in Sindelfingen ist die 50-Meter-Marke sein große Ziel. Angesichts des starken Feldes rechnet er sich keine weiteren Chancen aus. „Den Endkampf zu erreichen, das wird sehr, sehr schwer werden. Dafür müsste man schon deutlich über 55 Meter werfen. Das ist, denke ich, aktuell noch nicht drin“, blickt er voraus. Für Tom Flöter ist es das erste Jahr in der U20, er hat im Vergleich zum Sommer nun ein Kilogramm mehr an Gewicht zu werfen. Der Umstieg auf den Sechs-Kilo-Hammer erfolgte schrittweise. „Ich habe bereits in der Vorbereitung zur Sommersaison mit dem Sechs-Kilo-Gerät trainiert. Nach und nach wurden es immer weniger Würfe mit dem leichteren Hammer. Man muss jetzt deutlich mehr Kraft investieren“, erklärt er.

Mit dem Hammer läuft es für ihn wesentlich besser als mit dem Speer. Im Grunde hatte er sich mit seinem favorisierten „Fluggerät“ mehr erhofft. Von seinem Heimatverein, dem LV Meuselwitz, kam er im Sommer 2018 auf die Sportschule nach Jena. Sein Trainer Karsten Uhlig und Harro Schwuchow als Landestrainer Wurf kennen sich. Tom Flöter besaß Potenzial, man bescheinigte ihm Talent. Ein Jahr war er in der Trainingsgruppe von Romy Gürbig, anschließend bei Tobias Groenewold – mit dem Fokus auf Speer und Kugel. Als es in der neunten Klasse mit dem Speer nicht mehr so lief wie gewünscht, gab es mit dem Hammer eine adäquate Alternative. „Ich hatte vor vier, fünf Jahren mal Hammer geworfen, einmal die Woche war es ins Training integriert. Daran konnte man sich erinnern. Man empfahl mir, nach Erfurt zu wechseln.“

ASV-Trainer Debuch bescheinigt Flöter Fleiß und Kollegialität

Im Sommer 2020 folgte genau dieser Schritt: neues Umfeld, neuer Trainer. Ein Stück weit auch eine neue Disziplin. Er profitiert im Training vom Erfahrungsschatz eines Richard Debuch, der seinen Schützling wie folgt einschätzt: „Die Qualifikation für die Deutschen U20-Jugendmeisterschaften ist ein verdienter Erfolg. Tom ist sehr fleißig und kann hohe Trainingsintensitäten bewältigen. Er ist sehr kollegial und ein positiver Faktor in der Trainingsgruppe. Ziel sind die 50 Meter und damit eine neue Bestleistung zu erreichen. Tom hat gut trainiert und er wird hochmotiviert in den Wettkampf gehen.“

Flöter ist dankbar: „Der Wechsel war im Nachhinein der richtige Schritt. Ich habe gleich im ersten Jahr die DM-Norm erfüllt.“ Außerdem profitiert er von Verena Wesser (LV Gera) als starker Trainingspartnerin. „Wir kommen gut miteinander klar. Gemeinsam können wir uns im Training sehr gut pushen. Es ist immer schön, einen Trainingspartner zu haben.“ Und so werden sie auch gemeinsam nach Sindelfingen fahren. Starten wird Verena Wesser noch in der jüngeren Altersklasse U18 und Tom Flöter erstmals bei den U20-Werfern. Mit Gemeinschaftsgefühl und hoffentlich genug Schwung für den ersten 50er.