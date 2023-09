Zuversichtlich ins zweite Jahr: Blumenstadt United will in der Futsal-Regionalliga erneut durchstarten

Erfurt. Nach Platz fünf in seiner ersten Regionalliga-Saison will Erfurts Futsal-Team von Blumenstadt United wieder eine gute Rolle spielen. Entscheidend dafür ist ein guter Start gegen knifflige Auftaktgegner.

Während beim Fußball bereits seit Mitte August der Ball rollt, beginnt an diesem Wochenende der Spielbetrieb für die Futsalspieler von Blumenstadt United in der Regionalliga Nordost. Zum Auftakt geht es nach Berlin zum UFC Atlético, einem der Staffelfavoriten.

Nachdem die Erfurter bereits in der vergangenen, ihrer Regionalliga-Premierensaison, als bester Thüringer Vertreter und NOFV-Pokalfinalist positiv überraschen konnten, blickt das Team mit dem Trainergespann Robert Fritzsch und Jonas Pflum auch zuversichtlich auf die kommende Spielzeit. Die Mannschaft um den letztjährigen Torschützenkönig Ibrahima Cissé und Dribbelkünstler Zico konnte größtenteils zusammengehalten und punktuell verstärkt werden. Besonders Ibrahim El Hajj, der zuletzt beim FC an der Fahner Höhe in der Oberliga spielte, dürfte die Qualität im Team noch einmal erhöhen. So würden die Erfurter gerne mindestens den fünften Platz aus dem letzten Jahr wiederholen, wobei die Liga sehr ausgeglichen ist.

„Viel wird darauf ankommen, wie die ersten vier Spiele laufen“, meint das Trainergespann. „Da warten die am stärksten eingeschätzten Berliner Teams UFC Atlético, SD Croatia und CFC Hertha 06 sowie der 1. FC Frankfurt/Oder. „Punkten wir dort, dann spielen wir oben mit. Verlieren wir mehrmals, müssen wir uns erstmal stabilisieren, um nicht unten reinzurutschen.“

Neben guten Ergebnissen hoffen die Kicker von Blumenstadt United vor allem auf Aufmerksamkeit für ihren Sport, bei dem zehn Tore pro Spiel keine Seltenheit sind. Während Futsal in den meisten Fußballnationen mit tausenden Aktiven und Profi-Ligen fest etabliert ist, steckt er in Deutschland trotz neu-gegründeter Bundesliga und ersten Erfolgen der Nationalmannschaft immer noch in den Kinderschuhen.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, ist herzlich eingeladen, zu den Erfurter Spielen zu kommen. Das erste Heimspiel steigt am 3. Oktober um 13 Uhr in der Riethsporthalle gegen Croatia Berlin. Saisonhighlight wird aber wieder das Spiel gegen den Landesrivalen Carl Zeiss Jena am 9. Dezember sein. Der Eintritt zu den Spielen ist frei.