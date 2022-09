Zweiter Platz unter Wasser beim Orientierungstauchen in Nordhausen

Nordhausen. Beim Europacup und dem Elbtalpokal im Orientierungstauchen war der TSC Nordhausen erfolgreich

Auf dem Gelände des TSC Neptun Nordhausen, am Kiesschacht, zischten am vergangenen Wochenende wieder die Orientierungstaucher durch das Wasser. 48 Wettkämpfer aus ganz Deutschland und einigen Ländern Europas waren angereist, um ihr Können zu beweisen. Die Wettkämpfe wurden am Samstag von Landrat Matthias Jendricke, der die Schirmherrschaft übernommen hatte, eröffnet.

Die Wettkämpfe gliedern sich in einen nationalen und einen internationalen Teil. Mario Köhler aus Nordhausen und Pascal Hahnemann aus Ilfeld konnten sich als einzige regionale Teilnehmer im nationalen Teil, dem Elbtalpokal, erfolgreich platzieren. Hahnemann erlangte im Sternkurs Jugend den 2. und in der Pokalwertung Jugend den 3. Platz. Gemeinsam erreichten sie obendrein den 8. Platz im Mannschaftswettbewerb. Die beiden Orientierungstaucher des TSC Neptun Nordhausen mussten aus organisatorischen Gründen für den TCC Greiz starten, da noch zu wenige Mitglieder des hiesigen Vereins diese Nischensportart beherrschen. Dies sollte aber nicht die beste Stimmung bei den beiden schmälern.

Jeder muss eine Art Boje mitnehmen und sich den Weg auf dem See gut einprägen. Foto: Christoph Keil

Das Orientierungstauchen ist nicht weit bekannt und vielen kaum ein Begriff. Der Ursprung dieser Sportart liegt im Militärischen. Die Grundregel ist, dass ein Wettkämpfer nach dem Start mit keinem Ausrüstungsteil außer der Sicherheitsboje aus dem Wasser ragen darf. Somit ist er allein auf seine Vorbereitung, Orientierung und Schnelligkeit angewiesen. Die Ausrüstung besteht aus dem OT-Gerät, das sich aus einer Pressluftflasche mit montiertem Kompass und einem durch den Wasserwiderstand angetriebenen Propeller zusammensetzt. Eine spezielle Maske erlaubt es dem Taucher, unter Wasser klar und nach allen Seiten sehen zu können. Vorwärts kommt der Sportler mit Hilfe von speziellen Flossen aus Glasfiberlaminat. Geübte Sportler, so wie es diese in Nordhausen waren, verwenden eine Monoflosse. Diese wird durch delfinartige Bewegung genutzt.

Am Sonntag wurde dann die Mannschaftstreffübung (MTÜ) abgenommen. Hierbei starteten mehrere Taucher aus verschiedenen Positionen des Sees, steuerten vorgegebene Ziele an und trafen sich an einem weiteren vorgegebenen Punkt, um gemeinsam und treffsicher unter der Ziellinie hindurch zurückzukehren. „Ein sehr schön von der Wasseroberfläche zu betrachtender Teil der Wettkämpfe“, fand Martin Klaproth vom TSC Neptun Nordhausen, der zudem betonte, dass alles komplikationslos und unfallfrei verlief. Der See und das Gelände sind durch die etwas erhabene Lage prädestiniert für diesen Wettkampf. Somit für den TSC und die Region Nordhausen ein sportlicher Erfolg.

Vielleicht werden sich nach den Erfolgen der Lokalmatadoren weitere Interessierte finden, die dem Sport eine Chance geben.