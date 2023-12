Acht Vereine erhalten finanzielle Unterstützung

In der Sparkasse Nordhausen wurden die achte Vereine für ihren Einsatz gewürdigt.

Nordhausen Wegen der meisten Teilnehmer beim Tag des deutschen Sportabzeichens wurden acht Vereine in Nordhausen nochmals geehrt

Zum Internationalen Tag des Ehrenamtes gab es einen besonderen Termin in der Kreissparkasse Nordhausen. Im Sommer veranstaltete der Kreissportbund Nordhausen (KSB) den Tag des Deutschen Sportabzeichens. Über 1700 Teilnehmer haben am 5. Juli das Sportabzeichen abgelegt. Nun wurden die Vereine mit den meisten Teilnehmenden ausgezeichnet. Insgesamt acht Sportvereine konnten sich über eine zusätzliche Finanzspritze freuen. Vorstandsvorsitzender Thomas Seeber ließ es sich nicht nehmen, die Gelder persönlich zu übergeben. Ein Dankeschön ging an den Kreissportbund für die Organisation dieser Veranstaltung. Patrick Börsch (zweiter von links), Vorsitzender, und Gerd Störmer (rechts), Präsident des KSB, würdigten die ehrenamtliche Arbeit der Vereine.