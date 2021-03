Achtungserfolg von Jonas Rudloff zum Saisonausklang

Oberhof/Ruhla. Bei der Deutschen Meisterschaft erkämpft sich Ruhlas Kombinierer den zweiten Platz der Schülerklasse 15. Vereinskollegin Cindy Haasch holt zweimal Bronze.

Juliane Seyfarth, Nathalie Horstmann und Cindy Haasch – die Aushängeschilder des WSC 07 Ruhla sind weiblich. Mit Kombinierer Jonas Rudloff (Jahrgang 2006) reift nun auch wieder ein männliches Wintersporttalent heran, der in seiner Altersklasse zu den Besten zählt. Seine gute Leistungsentwicklung unterstrich Rudloff am Samstag mit dem Silberrang bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft in Oberhof.