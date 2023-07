Aktion „Stark im Nachwuchs“: Zehn Gewinner stehen fest

Mehr als 120 Thüringer Sportvereine haben sich an der Funke-Aktion „Stark im Nachwuchs“ beteiligt.

Erfurt. Diese zehn Thüringer Sportvereine haben jeweils 1000 Euro gewonnen.

Was für eine Resonanz! Mehr als 120 Sportvereine aus nahezu allen Regionen Thüringens haben sich in den vergangenen Wochen an der Funke-Aktion „Stark im Nachwuchs“ beteiligt. Ziel war es, besonders engagierte Jugendarbeit mit jeweils 1000 Euro zu unterstützen.

Die Bewerber stellten in liebevollen und häufig ausführlichen Präsentationen ihre Konzepte vor, die so vielfältig waren wie die betriebenen Sportarten selbst. Die Jury hatte zahlreiche schwierige Entscheidungen zu treffen. Denn jeder Sportverein hätte die finanzielle Zuwendung gut gebrauchen können – und diese auch verdient gehabt. Doch am Ende konnten nur zehn gewinnen.

Das sind die glücklichen Sieger: WSV Bad Lobenstein, RSC Gera, HBV Jena 90, Volleyballverein Mühlhausen, SV Niederorschel, VfB Oberweimar, LSV 49 Oettersdorf, SV 1883 Schwarza, JSC Stotternheim, ZSG Grün-Weiß Waltershausen.

Einen Sonderpreis für die innovativste Idee, die ebenfalls mit 1000 Euro prämiert wird, erhalten die Handballer des HSV Weimar. Die Übergabe der Spendenschecks wird in den nächsten Wochen stattfinden. Herzlichen Glückwunsch!