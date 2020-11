Seit Dienstag sitzt Alexander Ludwig wieder fast jeden Tag rund vier Stunden im Auto. Da die Junioren des FC Erzgebirge Aue dank der Lockerungen und Genehmigungen den Trainingsbetrieb vorantreiben dürfen, pendelt der Wechmarer die Strecke vom heimatlichen Gispersleben nach Aue ab – wie schon seit dem Sommer.

Da nämlich bewarb sich der ehemalige Zweitligaspieler beim Nachwuchsleistungszentrum des sächsischen Zweitligisten. Die unsichere und undurchschaubare Situation beim FC Rot-Weiß war für den zweifachen Familienvater Grund genug, sich nach einer neuen Herausforderung umzuschauen. „Ich musste schauen, wo ich bleibe, und hatte das Glück, die Stelle in Aue zu bekommen. Das ist eine spannende Herausforderung“, sagt Ludwig. Er fand sie – zunächst auf ein Jahr anberaumt – beim FC Erzgebirge in Form der U 15, die in der Regionalliga Nordost startet und unter anderem gegen die Altersjahrgänge des FC Rot-Weiß und des FC Carl Zeiss Jena spielt – so lange zumindest, bis Corona den Spielbetrieb vorerst wieder lahmlegte.

„In manche Sachen musste ich mich erstmal reinfuchsen“

„Ich hatte mich in der näheren Region umgehört. Aue ist eine gute Adresse, auch wenn die Hin- und Herfahrt schon einige Zeit in Anspruch nimmt“, sagt der 36-Jährige, der die Fahrten aber unter anderem nutzt, um über Trainingsinhalte nachzudenken oder Telefonate zu führen. Neu ist derweil das Alter der Jungs, die unter ihm trainieren. Beim FSV Wacker Gotha und dem FC Rot-Weiß betreute er die U 19 – Jugendliche auf dem Sprung zum Erwachsensein, mitunter kurz vor dem Abitur, mit mehr oder weniger großer Perspektive, den Schritt in die Männermannschaft zu schaffen.

Bei der U 15 sind die Fußballer davon noch ein Stück entfernt. „Es gibt schon große Unterschiede, in manche Sachen musste ich mich auch erst einmal reinfuchsen“, sagt Ludwig. Denn während A-Junioren zumeist schon recht selbstständig sind und für sich sprechen, haben nun Eltern viele Nachfragen rund um den Filius und das aktuelle Geschehen.

Auch sportlich haben sich die Parameter verschoben. Die zumeist 14-Jährigen spielen nicht nur zum ersten Mal auf dem Großfeld, sondern sind in ihrer körperlichen sowie geistigen Entwicklung noch sehr unterschiedlich ausgeprägt. „Ich habe vier, fünf Leute in meinem Team, die sind mit 14 Jahren schon 1,90 Meter groß und schauen auf mich herunter. Andere haben vom Denken her noch viele kindliche Attribute und sind sehr introvertiert. Man muss in diesem Alter in allen Bereichen viel mehr coachen“, erklärt er Unterschiede zu den älteren Jahrgängen.

Nach durchwachsenem Saisonstart nur auf Tabellenplatz 17

Ludwig genießt bei der Trainingsgestaltung- und Steuerung weitgehend freie Hand und kann viele eigene Ideen einbringen. Dennoch ist der Austausch mit NLZ-Chef Carsten Müller rege. „Die Jungs geben ihr Bestes. Alle sind willig, meine Aufgabe ist es, ihnen die Grundlagen näherzubringen. Laufen kannst du lernen, aber alles, was mit dem Ball zu tun hat, muss man sich erarbeiten“, erklärt Ludwig.

Dass die Auer in der momentan unterbrochenen Saison nur auf dem 17. Platz stehen, sieht der Trainer mit gemischten Gefühlen. „Wir haben ein paar Punkte zu wenig. Gegen Reinickendorf bekommen wir das Gegentor in der Nachspielzeit, bei RB Leipzig führen wir 1:0 und verlieren noch. Oft haben wir gut gespielt, uns aber nicht belohnt. Die fünf Punkte drücken nicht die Leistungsstärke der Mannschaft aus“, meint Ludwig und verweist etwa auf das glatte 3:0 über Erfurt, die fünf Punkte mehr auf ihrem Konto haben.

Die nackten Zahlen sind aber nur die eine Seite der Medaille. Oberstes Credo ist nach wie vor, die Talente individuell nach vorne zu bringen. Eine reizvolle, aber auch schwierige Aufgabe, da zum Beispiel das räumliche Spielverständnis vom Klein- auf das Großfeld seine Zeit braucht. Umso größer ist die Freude, dass nach der Unterbrechung jetzt wieder vor den Ball getreten werden darf. „Die Jungs wissen, dass wir im Training mehr machen müssen. Das wird vor allem ersichtlich, wenn wir gegen qualitativ bessere Mannschaften spielen“, sagt Ludwig.