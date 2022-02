Alexandra Burghardt hofft aufs große Bob-Glück bei Olympia

Peking Olympia im Sommer und Winter - geht das? Klar, Deutschlands schnellste Frau Alexandra Burghardt macht es vor. Hier ist ihre Geschichte.

Sechs Tage nach Ende der Olympischen Winterspiele von Peking (hier alle Olympia-Neuigkeiten in der Übersicht) beginnen in Leipzig die Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten. Alexandra Burghardt will „spontan entscheiden, ob ich da über 60 Meter mitmache.“ Zuvor hat die schnellste Frau Deutschlands jedoch noch ihr größtes sportliches Abenteuer vor sich: Am Freitag und Samstag will die 27-Jährige Sprinterin die amtierende Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka im Eiskanal von Yanqing zu Gold anschieben.