Alle Sporthallen im Ilm-Kreis geschlossen

Arnstadt/Ilmenau. Nun sind alle Sportstätten für den Trainings- und Wettkampfbetrieb im Ilm-Kreis geschlossen. Nachdem Arnstadt und Ilmenau und einige weiter Kommunen ihre Sportstätten schon geschlossen hatten, hat nun auch der Landkreis seit gestern nachgezogen und auch alle kreiseigenen Schulsporthallen zu gemacht.

Dazu gehören auch die größeren Einrichtungen wie die Jahnsporthalle in Arnstadt, die Ilm-Sporthalle in Ilmenau, die Geratal-Halle in Geraberg, die Dreifelderhalle-Schulturnhalle in Stadtilm die Sporthalle „Wolfstal“ in Gräfenroda und die Eishalle in Ilmenau.

Diese Anordnung ergibt sich aus der Allgemeinverfügung des Landkreises vom Freitag, 13. März zu Veranstaltungen, Vergnügungen und sonstige Ansammlungen. Die Regelung gilt vorerst bis einschließlich 21. April. Ab heute hat das Land Thüringen einen Erlass herausgegeben, mit dem in den Landkreisen unter anderem auch Schwimmbäder und Fitness-Studios schließen müssen, was natürlich das Individualtraining auch vieler Sportler beeinflussen wird.

Petra Enders, die Landrätin des Ilm-Kreises: „Vor diesem Hintergrund bitte ich alle Sportlerinnen und Sportlern um Verständnis, dass die Sporthallen im genannten Zeitraum geschlossen bleiben.“ Enders informierte weiter: „Wie in der Begründung zur Allgemeinverfügung dargelegt, kann sich das Corona-Virus auch dann verbreiten, wenn betroffene Personen keine oder nur leichte Krankheitssymptome zeigen. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch die Nutzung der Sportanlagen zu einer Weiterverbreitung kommt.“

Hart getroffen hat die Schließung unter anderem auch die Gewichtheber des SV 90 Gräfenroda, die nun nicht mehr in ihrer Halle trainieren können und deren sportliches „Home-Office“ nicht so einfach durch Waldläufe oder Gymnastik auszugleichen ist.