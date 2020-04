Aus der Sammlung von Bernd Schmidt stammt das Foto von amerikanischen Soldaten der 327th Fighter Kontroll Squadron der US Army Air Force, die in Nora stationiert war und auf den Weimarer Tennisplätzen spielten.

Als der Sport in Weimar schon einmal gänzlich ruhte

Der Artikel „Großherzogliche Beamte als Tennispioniere“ erregte eine Leserreaktion, die ein bisher kaum beleuchtetes Kapitel der Sportgeschichte Weimars aufschlug.

Das sportliche Leben in Deutschland kam gegen Ende des Zweiten Weltkriegs völlig zum Erliegen. Spätestens ab 1944 wurden schrittweise alle noch bis dahin stattgefundenen Wettkämpfe eingestellt und auch das Training in öffentlichen Sportstätten stark reduziert. Einige Sportplätze waren bereits vorher aufgegeben und zum Anbau von Kartoffeln und Gemüse umgewidmet worden. Ab Einmarsch der amerikanischen Truppen am 11. April 1945 in Weimar sind auch auf Grund von Ausgangssperren und ähnlichen Maßnahmen keinerlei sportliche Aktivitäten mehr möglich gewesen.

Mit Kriegsende am 8. Mai wurde der Sportbetrieb von den Alliierten in ganz Deutschland komplett verboten und alle Sportstrukturen auflöst. Vereinseigentum wurde beschlagnahmt, Vereinsgelder und Sportstätten in den Besitz der Städte und Gemeinden überführt. Dies hing vor allem mit der großen Systemnähe der Sportvereine und Sportorganisationen zum NSDAP-Regime zusammen, das den Sport massiv förderte – auch um die „Wehrfähigkeit“ der männlichen Jugend systematisch zu fördern. Die Arbeiter-, Turn- und Sportvereine waren 1933 unmittelbar nach der Machtübernahme verboten und enteignet worden. Die bürgerlichen Vereine wurden ab 1934 systematisch gleichgeschaltet.

Nach Übergabe Thüringens an die Rote Armee wurden teilweise auf örtlicher Ebene „demokratische Sportausschüsse“ gebildet. In Weimar taucht als Akteur ein Genosse Braune auf. Nachdem die sowjetische Militär-Administration im September noch einmal den Sportbetrieb verboten hatte, dauerte es bis ins Frühjahr 1946, das örtliche Sportgemeinschaften den Trainingsbetrieb aufnehmen durften. Für April 1946 wird sogar von einem Hockeyspiel zwischen Weimar und Jena berichtet.

Dass vom Mai bis Juli 1945 die amerikanischen Soldaten regelmäßig Sport betrieben und sogar Wettkämpfe im Schwanseebad organisierten, kann jetzt durch einen Fund von Bernd Schmidt nachgewiesen werden. Bernd Schmidt, erst kürzlich wieder in der Öffentlichkeit bekannt durch seinen Leserbrief „Die geheimen Depots von Buchenwald“, stand im Rahmen seiner Forschungen im Kontakt zu Soldaten beziehungsweise deren Nachkommen, die 1945 in Weimar stationiert waren. Von diesen bekam er auch umfangreiches Fotomaterial, darunter Fotos von sportlichen Aktivitäten.