Angekommen: Fußballer Tischer hat sich beim FSV Ohratal ins Team gespielt

Jörg Dominic Tischer bringt den Gemütszustand vieler Fußballer auf den Punkt. „Die erneute Pause kommt zur Unzeit“, sagt der 19-Jährige. Eigentlich wäre er mit dem FSV Ohratal am Samstag beim 1. FC Sonneberg angetreten. Doch die Corona-Pause hat ihm wie allen Fußballern im Freistaat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wann und ob dieses Jahr überhaupt noch einmal vor den Ball getreten wird, ist völlig offen.

Der Ausfall der Begegnungen ist auch für Tischer selbst ärgerlich. Denn nach leichten „Startschwierigkeiten“ hat der Neudietendorfer seinen Platz im Verbandsliga-Team gefunden. In den letzten drei Spielen stand er immer über 90 Minuten auf dem Platz und zeigte in der Innenverteidigung konstant gute Leistungen. „Mit der Mannschaft bin ich recht schnell gut klargekommen. Aber ich musste mich erst einmal an das deutliche höhere Niveau gewöhnen. Außerdem kam ich ja quasi ohne Training nach Ohrdruf, da dies in der ersten Corona-Zeit nicht möglich war“, sagt Tischer, der im Sommer den Sprung vom SV Eintracht Apfelstädt nach Ohrdruf wagte.

Über das spielerische Potenzial des über Jahre bei Wacker Gotha ausgebildeten Spielers hatte auch Neu-Trainer Thomas Giehl keine Zweifel. Allerdings fehlten ihm mitunter die Handlungsschnelligkeit und das in der Thüringenliga zu erwartende Tempo. „Das Fitnesslevel war nicht da, wo es sein sollte. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass es der richtige Schritt war. Auch ist der Präsident vor der Saison zu uns gekommen und hat gemeint, dass wir nicht traurig sein sollten, wenn wir mal draußen sitzen. Das habe ich mir angenommen und mich ins Training reingehängt“, sagt der Defensivspieler.

Verletzungspech als Chance

Die nach dem Schleiz-Spiel existierende Verletzungsmisere war bei allem Pech auch eine Chance für Tischer, der – ähnlich wie der vom Kreisligisten Frisch-Auf Emleben gekommene Julian Krieg – ins kalte Wasser geworfen wurde, aber diese Chance zu nutzen wusste. „Bei ‚Dome‘ hat es klick gemacht“, zeigte sich Giehl zuletzt zufrieden.

Neben dem erfahrenen Ernst Gorf gefiel Tischer letzten Sonntag gegen den FC Erfurt Nord in der Innenverteidigung. Dass langjährig erfahrene Angreifer wie etwa Erfurts Florian Maulhardt nicht über die gesamte Spielzeit aus der Partie genommen werden können, weiß auch Tischer. Aber die vielen gewonnenen Zweikämpfe – auch in der Luft – zeigten das neue Selbstbewusstsein auf. „Man merkt, dass in der Thüringenliga jeder technisch sehr versiert und abgeklärt ist. Da bekommt man mal unauffällig einen mit oder sie versuchen, einen in Gespräche zu verwickeln, um dich abzulenken“, sagt der 19-Jährige.

Für den jungen Akteur, der für Apfelstädt auch als Kreisliga-Schiedsrichter aktiv ist, ein Lernprozess, dem er sich gerne stellt – wenn auch mit der ärgerlichen Pause. „Es ist schon schade, dass die Partien gegen Sonneberg und Heiligenstadt nicht stattfinden. Die hängen auch unten mit drin, da hätten wir uns ein wenig rauskämpfen können“, ist er sich sicher. Doch so gilt die Konzentration dem möglichen Neustart. „Da muss es unser Ziel sein, noch gestärkter herauszukommen.“