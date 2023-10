Annika Lott verlässt Handball-Bundesligisten Thüringer HC

Bad Langensalza. Die 23-jährige Annika Lott wird den Thüringer HC am Saisonende verlassen. Der neue Verein steht bereits fest.

Annika Lott verlässt den Thüringer HC zum Saisonende und wechselt nach Frankreich zu Brest Bretagne, wie der Handball-Bundesligist am Donnerstag mitteilt. Die 23-Jährige, die vergangene Saison zur besten Bundesliga-Spielerin ausgezeichnet wurde, kam vor einem Jahr vom Buxtehuder SV.Die Nationalspielerin wurde zudem vergangene Saison mit 86 Treffern Torschützenkönigin der European League.

Die junge Karriere der Rückraumspielerin ist beeindruckend: Deutsche Meisterschaft in der A-Jugend 2018 mit dem Buxtehuder SV, Teilnahme an der EM 2020, Platz 4 in der EHF European League 2023 und Vizemeister der Saison 2022/23 mit dem Thüringer HC. Zudem steht sie seit 2018 im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Mit 33 erzielten Toren in 4 Spielen der Handball-Bundesliga in der aktuellen Saison steht sie bereits wieder an der Spitze der Torschützenliste.

„Annika hat sich in den zwei Spieljahren für den THC zu einer absoluten Führungsspielerin entwickelt und glänzt zudem auch mit hervorragenden Leistungen im DHB-Team. Als eine der Top-Spielerinnen der Handball-Bundesliga Frauen hat sie die Aufmerksamkeit anderer Vereine auf sich gezogen. Beim Champions-League-Teilnehmer Brest Bretagne Handball will Anni den nächsten Schritt in ihrer Karriere vollziehen. Wir wünschen ihr für die sportliche und private Zukunft nur das Beste“, sagt THC-Teammanager und Geschäftsführer Maik Schenk.