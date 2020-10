Anselm Rein will gesammelte Erfahrungen aufarbeiten

Bei der U20-Europameisterschaft in Tschechien wollten sich die deutschen Volleyballer eigentlich für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Dieses Ziel wurde jedoch nicht erreicht. Wir sprachen mit Zuspieler Anselm Rein (18), der für die BlueVolleys aus Gotha spielt, über das Turnier und den Wiedereinstieg im Team von Jonas Kronseder.

Sind Sie gesund aus Tschechien wiedergekommen?

Mir geht es super. Es war eine lange Zeit im Lehrgang und im Turnier, da ist man schon etwas geschafft. Aber ich habe keine Symptome, alles ist gut so weit. Dennoch werde ich sicherheitshalber einen Coronatest machen lassen, da Tschechien als Risikogebiet gilt. In zwei, drei Tagen sollte das Ergebnis da sein. Ich hoffe, am Donnerstag wieder ins Training einsteigen zu können.

Fünf Spiele, kein Sieg, Platz acht – wie fällt Ihr Fazit aus?

Es lief nicht so, wie wir uns es vorgestellt haben. Wir hatten in vielen Bereichen Schwierigkeiten, die konstant gute Leistung abzurufen, die bei einem solchen Turnier nötig ist. Gegen Russland und Frankreich haben wir gute Spiele bestritten, die im Tiebreak der Gegner aber für sich entscheiden konnte. Insgesamt waren es nicht nur punktuelle Probleme, sondern Ungenauigkeiten, die sich durch Annahme, Zuspiel und Angriff zogen.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft wurde deutlich verfehlt. Was hatten die anderen Mannschaften Ihrer voraus?

Ganz unterschiedlich. Manche waren uns athletisch überlegen, wie Weißrussland oder auch die Russen, die sehr hochgewachsen und sprungstark waren. Andere wie die Niederlande oder Frankreich haben sehr konstanten Volleyball mit guten Lösungen im Angriff gespielt.

Welche Erfahrungen haben Sie persönlich aus dem Turnier mitgenommen?

Erstmal gute. Es ist immer schön, mit der Nationalmannschaft unterwegs zu sein. Das Trainingspensum ist hoch, man kann sich voll auf den Volleyball konzentrieren und viel dazulernen. Unabhängig von den Ergebnissen ist das eine tolle Mannschaft, mit der man unterwegs ist. Das bleibt mir positiv im Gedächtnis. Die gesammelten Erfahrungen gilt es jetzt aufzuarbeiten.

Sind weitere U-20-Einsätze geplant?

Vorerst gibt es keine weiteren Turniere als Nationalmannschaft. Das Team spielt jetzt aber als VCO Berlin in der 1. Bundesliga. Dort am Bundesstützpunkt sammeln sich alle deutschen U-20-Nachwuchsvolleyballer, um auf dem höchsten Niveau spielen zu können und damit den nächsten Schritt zum Profi zu machen. Auch ich habe nun ein Doppelstartrecht und soll das eine oder andere Spiel dort absolvieren.

Wie schnell gelingt nun die Integration ins Gothaer Team, das ja in der Liga bisher ohne Sie auskommen musste?

Hoffentlich schnell. Es wird natürlich etwas Zeit brauchen, sich wieder an das Team zu gewöhnen. Aber die meisten Spieler kenne ich nun über zwei Jahre, und wir freuen uns, uns wiederzusehen. Ich will bei den Spielen wieder dabei sein und mich etablieren.

Nach zwei Siegen zum Auftakt setzte es zuletzt zwei Niederlagen – was ist in dieser Spielzeit für die BlueVolleys drin?

Wir sind positiv in die Saison gestartet, das war gut und wichtig. Zuletzt hatten wir mit Grafing und Mimmenhausen zwei sehr starke Gegner. Dennoch ist es wichtig für uns, nach vorne zu schauen und uns so gut wie möglich auf die weiteren Spiele vorzubereiten. Ich denke, es ist viel drin für uns.

Haben sich Ihre Ziele im Vergleich zur Vorsaison geändert?

Eigentlich nicht. Es geht mir immer noch darum, mich zu entwickeln und Spielerfahrung zu sammeln. Ich möchte mit dem Volleyball etwas erreichen und habe das Ziel, als professioneller Spieler in der 1. Bundesliga zu spielen. Deshalb will ich alles mitnehmen, was geht. Erstmal gilt mein Blick aber dem VC Gotha. Nach dem Abitur absolviere ich jetzt den Bundesfreiwilligendienst im Verein, den ich somit bestmöglich unterstützen möchte. Das ist die perfekte Lösung, weil mein primäres Augenmerk auf Gotha liegt und ich mich ganz dem Volleyball widmen kann. Der VCO in Berlin wird ein Zusatzprojekt sein. Wenn es zeitlich passt, werde ich dort spielen.