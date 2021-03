Apfelstädter Nachtlauf geht im Mai in seine 12. Auflage

Apfelstädt. Als einer der wenigen Läufe Thüringens fand der Apfelstädter 10-Stunden-Nachtlauf 2020 statt. Und auch in diesem Jahr möchten die Organisatoren um Jörn Trautmann dieses Tradition beibehalten, sodass die nunmehr schon 12. Auflage am 21./22. Mai unter strengen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen ausgetragen werden kann. Wie gewohnt starten die Teilnehmer, die wieder aus dem ganzen Bundesgebiet kommen dürften, um 22 Uhr am Schießstand Apfelstädt auf eine 1,75 km lange, flache Strecke. In den zehn Stunden gilt es, so viele Kilometer wie möglich zu absolvieren. Um 7.45 Uhr wird die letzte Runde eingeleitet. Dies kann allein oder als Paar in Angriff genommen werden. Anmeldungen sind unter www.apfelstaedter-jedermannlauf.de möglich