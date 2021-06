Kommentar: Appetit und Anspruch

Marco Alles über die Eishockey-Weltmeisterschaft

Manchmal sollte man Statistiken in der Schublade lassen; sie einfach ignorieren. Seit der Einführung 1992 ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zwar nun zum zwölften Mal ins Viertelfinale vorgestoßen. Doch lediglich einmal überstand sie diese Runde auch. Dass dies bei der Heim-WM 2010 ausgerechnet gegen die Schweiz gelang, ist zumindest ein gutes Omen vor dem neuerlichen Kräftemessen mit den Eidgenossen.

Das Minimalziel bei den Titelkämpfen in Lettland wurde erreicht. Der olympische Silber-Coup von 2018 hat die eigenen Ansprüche allerdings wachsen lassen. Den Spielern reicht es offensichtlich nicht mehr aus, die großen Nationen zu ärgern. Sie wollen sie in die Knie zwingen. Dass sie auch ohne etliche NHL-Stars dazu in der Lage sind, hat der historische Vorrunden-Sieg über Rekordweltmeister Kanada bewiesen. Ein Erfolg, der Appetit auf mehr machte.

Glanzvoller Auftakt, unbefriedigende Durststrecke, glückliches Weiterkommen: Der bisherige WM-Verlauf deckte die gesamte Bandbreite auf der Gefühlsskala ab und lässt wenig voraussagen. Für den nächsten Schritt muss aber auf alle Fälle eine spielerische Steigerung her. Herzblut und Disziplin allein genügen dann nicht mehr. Kontrahent Schweiz überzeugte bislang in Riga mit toller Offensive und dem besten Überzahlspiel. Eine echte Herausforderung für die Auswahl um Moritz Seider.

Der aus dem Erfurter Nachwuchs hervorgegangene Verteidiger gehört einmal mehr zu den Lichtblicken im deutschen Team. Mit 20 spielt er bereits wie ein alter Hase und hat vor allem an Robustheit enorm zugelegt. Seider scheint bereit für den NHL-Durchbruch bei den Detroit Red Wings – und für das WM-Halbfinale erst recht.