Armend Alajs Gänsehautmoment im Balkan-Derby

Der 4. November 2020 wird Armend Alaj wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben. Zum Auftakt der zweiten Qualifikationsphase für die Handball-Europameisterschaft lief der 25-Jährige erstmals im Trikot der kosovarischen Nationalmannschaft auf und erzielte bei seinem Debüt bei drei Würfen zwei Tore. Dennoch war das Fazit des Eisenacher Zweitligaspielers nach der Partie in Podgorice gegen Montenegro zwiegespalten. „Mit meinem Einstand bin ich im Großen und Ganzen zufrieden, aber aus Mannschaftssicht war eigentlich mehr für uns drin“, ärgere sich der Rechtsaußen über die 25:32-Niederlage im „Balkan-Derby“.

Im Nachbarland hielten die Gäste das Geisterspiel lange offen. Auch dank Alaj, der in der 29. Minute in Szene gesetzt wurde, in den Kreis segelte und zum 13:15 traf. Es war sein erster Treffer für das Land, aus dem seine Eltern 1990 im Zuge der Kriegswirren flohen.

„Diesen Moment und diese Emotionen werde ich nie vergessen. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper“, erzählt der Rechtsaußen, der sich etwa 30 Minuten auf der Platte beweisen durfte. Auch in Hälfte zwei blieb der Kosovo zunächst in Reichweite, ehe eine Schlüsselszene mit Alajs Beteiligung folgte.

„Wir lagen nur mit zwei Toren zurück, da stand der Gegenspieler bei meiner Aktion ganz klar im Kreis. Da hätte es Siebenmeter geben müssen“, haderte er mit den bulgarischen Schiedsrichtern. Anschließend setzten sich die Montenegriner ab, was angesichts der individuellen Klasse von Akteuren wie Milos Vujovic (Füchse Berlin) oder Vladan Lipovina (HBW Balingen) der Normalfall war.

Dass Alaj, der sowohl einen deutschen als auch einen kosovarischen Pass besitzt, ins Blickfeld der Auswahl kam und für EM-Qualifikation nominiert wurde, empfindet er als Riesenehre. Zuvor schaffte es überhaupt erst ein weiterer in Eisenach geborener Sportler zum Handballnationalspieler aufzusteigen. Die Rede ist von Stephan Just. Der mittlerweile 41-Jährige hat in seiner Vita 14 A-Länderspiele für Deutschland mit 18 erzielten Tore aufzuweisen. Aktuell ist Just als Trainer der Magdeburger SC-Youngster tätig.

Die zweite Aufgabe, das Heimspiel am Sonntag gegen Schweden, war von den gegnerischen Spielernamen noch reizvoller, aber damit auch umso komplizierter. „Das ist eine mit Hochkarätern besetzte Mannschaft, gegen die wir krasser Außenseiter sind“, lautete Alajs Erkenntnis, nachdem er im Kreise des gesamten Teams am Donnerstag vorm Fernseher den Sieg der Wikinger gegen Rumänien verfolgt hatte. „Trotzdem werden wir uns Bestes geben“, versprach Alaj.

Das tat sein Team zweifelsohne, dennoch konnte Handball-Zwerg Kosovo den Schweden nur bis zum 5:5 Paroli bieten. Mit vier Toren in Folge rissen die Tre-Kronor die Kontrolle an sich und nach einem Fünf-Tore-Rückstand zur Pause (10:15) fanden die Kosovaren kaum noch eine Lücke in der schwedischen Deckung. Am Ende hieß es 16:30. Erfolgreichster schwedischer Werfer war der für Montpellier HB spielende Lucas Pellas mit neun Toren. „Leider waren sie einfach eine Nummer zu groß für uns“, gab Alaj unumwunden zu. Er hatte erneut viel Einsatzzeit bekommen, hatte gegen die körperlich robusten Schweden aber einen schweren Stand und blieb ohne Tor.

Der Gastgeber beklagte später nicht nur seine mangelnde Durchschlagskraft, sondern auch die fehlenden Zuschauer. „Mit den euphorischen Fans im Rücken spielt der Kosovo mit noch mehr Herz. Da wäre das Ergebnis sicher etwas besser ausgefallen“, glaubt der Sohn des Eisenacher Vereinspräsidenten. Armend und das gesamte Team vom Kosovo hoffen nun, dass die nächsten Heimspiele gegen Rumänien und Montenegro im Frühjahr 2021 wieder mit Publikum stattfinden dürfen.

Untergebracht war Kosovos Auswahl in den vergangenen Tagen im besten Haus in der Hauptstadt Pristina. In einem Fünf-Sterne-Komplex mit allem Pipapo wie Fitnessraum und Sauna habe es an nichts gefehlt, so Alaj.

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Akteure täglich getestet, lebten wie in einer Blase zusammen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Leider sei es dadurch nicht möglich gewesen, kurz mal bei den Verwandten vorbeizuschauen. Alaj: „Das wäre unverantwortlich gewesen, auch für den ThSV.“ Wann er bei den Eisenachern nach seiner Länderspielreise wieder ins Training einsteigen kann, war Stand Montag noch nicht klar. Fakt ist, es wartet ein straffes Programm. Elf Liga-Partien stehen bis Jahresende an, in denen sich Armend Alaj natürlich für weitere Auswahlnominierungen empfehlen möchte.