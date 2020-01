Haarhausen. SV 09 Arnstadt gewinnt Fußball-Testspiel in Haarhausen mit 9:1

Arnstädter Fußballer in Torlaune

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstädter Fußballer in Torlaune

In ihren zweiten Test in Vorbereitung auf die Rückrunde bezwangen die Fußballer des SV 09 Arnstadt den Kreisoberligisten unterhalb der Wachsenburg am Ende standesgemäß mit 9:1 (4:0).

Die Hauswald-Elf begann vor etwa 80 Zuschauern am vergangenen Samstag mit Skaba, Hofmann, Bertram und Bürger in der Viererkette, Kiraly, Varnhagen und Rümpler im Mittelfeld sowie Ruschke, Amaro und Machts im Angriff. Viele Vorgaben wurden schon gut umgesetzt, hieß es beiden Verantwortlichen des Verbandsligisten. So besetzten die Gäste konsequent die Flügel, die daraus resultierenden Hereingaben, wie auch Amaros Standards, beschworen immer wieder Torgefahr, dazu ließen sie Ball und Gegner laufen.

Durch recht frühes Anlaufen setzten sie die Hausherren ständig unter Druck und provozierten damit diese zu Fehlern. Insgesamt dominierte der spielfreudige Verbandsligist klar die Begegnung. Das eine oder andere Mal jedoch ließen die Nullneuner Konter zu, offenbarten im Rückwärtsgang noch einige Reserven. So besaßen die Wachsenburger durchaus Möglichkeiten, das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Vor der Pause trafen für die Arnstädter Machts (12.), Amaro (16.), Ruschke (23.) und Kiraly (27.), außerdem köpfte Silvano Varnhagen einen Freistoß Amaros an die Querlatte.

Auch im zweiten Durchgang agierten die Gäste spielbestimmend und schlugen aus ihrer Überlegenheit Kapital. So schnürte Amaro zunächst einen Doppelpack (59., 62. Foulelfmeter), Lukas Scheuring verwandelte anschließend einen weiteren Foulelfmeter (65.), danach markierten Lukas Rümpler (78.) und Chris Machts (87.) den Endstand. Dazwischen erzielte noch Maximilian Brandau den Ehrentor (85.).

Mit dem torreichen Test setzen die Arnstädter ihre Vorbereitung mit erneut zahlreichen Treffern in einem Fußballspiel fort. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Verbandsligist gegen die U-19-Mannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt in einem ersten Vorbereitungsspiel mit sechs Toren seine Angriffsleistung unter Beweis gestellt.

Allerdings trafen am Dienstag die Erfurter noch zwei Mal mehr, so dass der SV 09 noch mit 6:8 unterlag.

Arnstadt: C. Apel (46. Schuchardt), Skaba, Bertram (46. Otto), Hofmann, Kiraly, Varnhagen (46: Scheuring), Ruschke, Bürger, Rümpler, Amaro, Machts. Haarhausen: Hartung, C. Brandau, Ansorg, Peschke, Klippstein, J. Apel, Wulf, Grulich, Heerlein, Geisler, Elstner; M. Brandau, Winne. Tore: 0:1 Machts (12.), 0:2 Amaro (16.), 0:3 Ruschke (23.), 0:4 Kiraly (27.), 0:5 Amaro (59.), 0:6 Amaro (62. FE), 0:7 Scheuring (65. FE), 0:8 Rümpler (78.), 1:8 M. Brandau (85.), 1:9 Machts (87.).