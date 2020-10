Artern verliert in der Schlussminute

Am Boden: VfB Artern (in Weiß) verliert gegen die SpG An der Lache Erfurt 1:2 (1:0).

Wieder nichts. Trotz einer starken Leistung, stehen Arterns Fußballer in der Landesklasse mal wieder mit leeren Händen da. Nach einer 1:0-Führung und mehreren Chancen, diese weiter auszubauen, verlor der VfB am Ende 1:2 gegen die SpG An der Lache Erfurt. Umso bitterer war es, dass der entscheidende Gegentreffer in der 90. Minute fiel.

Im ersten Durchgang waren die Hausherren die bestimmende Mannschaft. Nach zwölf Minuten dann das 1:0. Elias Exner zog einfach mal ab von der Strafraumgrenze. Die Kugel war drin.

In der Folge hatte David Krauspe eine gute Möglichkeit auf 2:0 zu stellen. Die beste jedoch gehörte Marius Mundin, der aber allein auf Laches Torwart zulaufend die Kaltschnäuzigkeit fehlte. Artern biss sich in die Partie und ging völlig verdient mit der knappen Führung in die Pause.

Aber nach dem Wechsel kamen die Gäste immer besser ins Spiel und traf zweimal. Einmal zu viel für die Arterner, die weiterhin auf den ersten Punkt in der Liga warten.