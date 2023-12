Arterner Vereine trotzen der Kälte in Rudolstadt

Rudolstadt/Artern Beim Getting Tough ließen sich Sportler vom VfB Artern, HV Artern und dem AC Germania Artern nicht von Minusgraden abschrecken

Minus vier Grad, teils kurze Hosen und ab ins Wasser. Man kann sich Anfang Dezember wahrlich andere sportliche Aktivitäten vorstellen. So aber nicht einige Jungs aus Artern, die der Kälte trotzten und den Getting Tough in Rudolstadt mit gut 27 Kilometern erfolgreich absolvierten. „Es beißt in allen Ecken und Enden. Da muss man selbst Schwein sein und alles überwinden. Da geht man definitiv an seine Grenzen“, so Patrick Gonnermann, Trainer des VfB Artern (im Bild Vierter von links), der nicht zum ersten Mal dabei war. Die acht Arterner mussten durchs Wasser, über hohe Hindernisse, durch Schlamm oder große Autoreifen. Den knapp 2000 „Verrückten“ ist nichts erspart geblieben. Die eigentliche Platzierung am Ende war völlig nebensächlich. „Danach ging es nur darum, wieder aufzutauen“, lachte Arterns Handballer Michál Bohne.