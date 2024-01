Oberhof. Lokalmatadorin Vanessa Voigt trat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof mit einem Handicap in der Staffel an. Die 26-Jährige sagt, was passiert war, und warum sie trotzdem ein positives Fazit zieht.

Um ein abschließendes Fazit des Oberhofer Heimweltcups zu ziehen, muss Vanessa Voigt erst eine Nacht darüber schlafen. Am Montag wird die Skijägerin noch einmal den Arzt aufsuchen, um ihren Zeigefinger untersuchen zu lassen. „Ich hatte zwar keine großen Schmerzen mehr, konnte aber den Stock nur mit drei Fingern richtig anfassen“, sagte die 26-Jährige vom WSV Rotterode nach dem Staffelrennen mit Rang fünf für das deutsche Quartett.