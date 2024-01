Erfurt. Bei der Bahnrad-EM will sich die Geraerin Lena-Charlotte Reißner für die Olympia-Teilnahme ins Spiel bringen. Auch die Sprinter haben Paris im Visier.

Die Europameisterschaft im niederländischen Apeldoorn sind ab Mittwoch der nächste Meilenstein für die Bahnradfahrer auf dem Weg zu den Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August). Mit Lena Charlotte Reißner vom SSV Gera will sich eine Ausdauerfahrerin für einen Olympia-Start im Vierer empfehlen, nachdem sie mit dem deutschen Quartett im Herbst 2021 schon einmal Europameisterin geworden war.

Zwei Erfurter wollen im Vierer angreifen

Bei den Männern gehören die am Stützpunkt in Erfurt trainierenden Benjamin Boos und Nicolas Heinrich, der auf einen Einsatz in der Einerverfolgung hofft, zum Aufgebot. Boos wird voraussichtlich noch im Scratch eingesetzt. Beide Radsportler vom Thüringer Continentalteam rad-net Oßwald wollen sich vor allem mit dem Vierer behaupten. Mit den Teamkollegen Tobias Buck-Gramcko, Felix Groß sowie Theo Reinhardt soll die Olympia-Qualifikation des Quartetts weiter abgesichert werden. Roger Kluge ist der sechste EM-Teilnehmer der Mannschaft und will mit Reinhardt den dritten Titel im Zweiermannschaftsfahren in Folge holen.

Sprinter Jurczyk bei der EM als Ersatzmann dabei

Im Sprint der Männer ist der für den RSC Cottbus startende Eichsfelder Maximilian Dörnbach der größte Thüringer Hoffnungsträger. Marc Jurczyk vom RSC Turbine Erfurt ist zwar bei der EM nur Ersatzmann. Aber er kann sich Mitte Februar bei einer internen Ausscheidung in Frankfurt/Oder ebenso noch für Olympia empfehlen wie Willy Weinrich vom TSV 1891 Breitenworbis sowie der gebürtige Eichsfelder Stefan Bötticher.

Der Ex-Weltmeister lässt nach seiner Bandscheiben-Operation im vergangenen Herbst wie sein 20 Jahre alter Nationalmannschaftskollege die EM aus. Der Kampf um die Olympia-Tickets jedoch ist hart. Sprint-Bundestrainer Jan van Eijden kann lediglich drei Männer nach Paris mitnehmen. Deshalb starten nur jene Fahrer bei Olympia, die auch im Teamsprint dabei sind.