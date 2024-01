Erfurt. Erfurter Fußballerinnen wollen in der Halle Selbstvertrauen für die Rückrunde in der Regionalliga tanken und legen gut los. Sportpsychologin soll zusätzlich helfen. Fusion mit dem FC Rot-Weiß vorerst kein Thema.

Der Start ins neue Jahr verlief für die Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FFV Erfurt erst mit Silber-Jubel und dann mit Bibbern. Am Wochenende machten acht von ihnen einen Ausflug nach Brandenburg an der Havel, wo sie sich beim Bandenmasters der BSG Stahl Brandenburg in einem starken Teilnehmerfeld den zweiten Platz sicherten. Am Montag hieß es dann statt wohlig-warmem Hallenkick Trainingsauftakt auf Kunstrasen bei minus neun Grad.