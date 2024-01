Oberhof. Zuletzt mussten die Biathleten ein Rennen verschieben. Nun gab es für den Weltcup der Skilangläufer in der kommenden Woche in Oberhof bereits jetzt grünes Licht.

Dem Weltcup der Skilangläufer in der kommenden Woche in Oberhof steht nichts mehr im Wege. Der Internationale Ski-Verband (Fis), der Deutsche Skiverband (DSV) und das Organisationskomitee haben die Strecken am Grenzadler unter die Lupe genommen. Daraufhin gab es grünes Licht. „Der Weltcup kann wie geplant stattfinden“, teilte die Fis mit.

Gute Schneeverhältisse prognostiziert

Nachdem die Biathleten in der vergangenen Woche mit Regen und dadurch äußerst schwierigen Bedingungen in der Loipe zu kämpfen hatten, sollen nach Dauerfrost in der kommenden Woche die Temperaturen - wenn überhaupt - nur minimal im Plusbereich liegen. Die Langläufer dürfen sich auf gute Schneeverhältnisse freuen.

Weltcup startet am 19. Januar mit Sprintrennen

Den Start vollziehen sie am Freitag, 19. Januar, mit den Sprintrennen (12.50 Uhr, Qualifikation). Tags darauf finden die 20-km-Wettbewerbe im klassischen Stil statt (10.25 Uhr Männer, 13.30 Uhr Frauen). Am Sonntag, 21. Januar, bilden die Staffeln der Frauen (10.50 Uhr) und Männer (13.10 Uhr) den Abschluss des Weltcups. Das Skistadion in Oberhof und das Hüttendorf sind am ersten Tag von 10 bis 18 Uhr sowie am Wochenende jeweils von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

Zuletzt gastierten die Skilangläufer zum Auftakt der Tour de Ski am 28./29. Dezember 2013 in Oberhof. Damals kämpften die Oberhofer Organisatoren mit Schneemangel und setzten zum Unmut einiger Athleten statt klassischer Rennen kurzfristig Sprints an. Die polnische Olympiasiegerin Justyna Kowalczyk trat damals verärgert nicht an.

Neue Depots erhöhen Schneesicherheit

Solche Misstöne gehören der Vergangenheit an. Nach dem Umbau der Arena und des Streckennetzes sind nun klar bessere Bedingungen gegeben, da durch den Bau zusätzlicher Depots die Schneesicherheit deutlich erhöht wurde. Zuletzt profitierten die Biathleten davon.