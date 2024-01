Jena. Erst Abstiegskampf, jetzt Tabellenführer: Co-Kapitän Stephan Haukohl spricht vor dem Artland-Spiel über den aktuellen Höhenflug und die letzte Saison.

Stephan Haukohl kann die Zeit aktuell so richtig genießen. Kein Wunder, schließlich läuft es auf Arbeit wie geschmiert. Mit seinen Zweitliga-Basketballern von Medipolis SC Jena führt der 30-Jährige die ProA-Tabelle vor dem letzten Hinrundenspiel am Samstagabend (19.30 Uhr) bei den Artland Dragons punktgleich mit den Gladiators Trier an. Die Korbjäger von der Saale haben schon sechs Siege mehr gesammelt als die Dresden Titans auf Rang acht, der immer noch für die Qualifikation zu den angepeilten Play-offs reichen würde.