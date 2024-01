Erfurt. Auf den Erfurter Eishockey-Oberligisten wartet am Freitag das Heimspiel gegen den Zweiten Essen und am Sonntag die wichtige Partie bei Verfolger Hamm.

Neben den TecArt Black Dragons Erfurt sind die Moskitos Essen in der Eishockey-Oberliga Nord die positive Überraschung der Saison. Kaum jemand hätte gedacht, dass nach zwei Dritteln der Hauptrunde Essen Zweiter und Erfurt Vierter sein würde. Am Freitag (20 Uhr) kommt es in der Erfurter Kartoffelhalle zum Duell der beiden Überraschungsteams. Die Drachen wollen es wie vor einem Monat machen, als sie Essen daheim mit 3:2 besiegten.

Während die Essener einen direkten Playoff-Platz (1-6) quasi sicher haben, muss sich Erfurt diesbezüglich hartnäckiger Verfolger erwehren. Einer davon ist der Siebte Hamm, der nur sechs Punkte weniger hat. Am Sonntag (18.30 Uhr) sind die Drachen dort zu Gast.