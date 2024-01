Bad Langensalza. Mit Dunarea Braila wartet auf Thüringens Handballerinnen in der Europa League gleich im ersten Heimspiel der härteste Brocken. Warum der THC trotz des Ausfalls von Annika Lott eine Siegchance hat.

In Braila war Herbert Müller nur einmal im Leben, als er noch in Rumänien als Trainer aktiv war. Nun trifft er mit seinem Thüringer HC zum ersten Mal auf den Gegner von der Donau. In der Europa League warten seine Frauen am Samstag (18 Uhr) in Bad Langensalza auf den HC Dunarea Braila.

„Das wird der Gradmesser für uns in dieser schweren Gruppe. Da wäre es wichtig, das Heimspiel zu gewinnen. Die direkten Duelle zählen für den Viertelfinaleinzug“, so Müller, der auf eine volle Hütte hofft. „Der EM-Auftakt bei den Männern mit so vielen Zuschauern auch an den Bildschirmen sollte dem Handball weiter Rückenwind geben. Wir brauchen alle unsere Fans, die uns hoffentlich zum Sieg treiben“, so der Motivator.

Dunarea Braila gespickt mit Nationalspielerinnen vieler Länder

Der THC in Zagreb und Braila gegen Chambray hießen die Sieger des ersten Spieltages. Müller weiß, wie hart es gegen Braila werden wird. „Das ist eine tolle Mannschaft, gespickt mit Nationalspielerinnen aus vielen Ländern. Die Namen klingen nicht nur gut, sie sind auch gut“, so der Handball-Experte. „Uns erwarten taktische Varianten, vor allem das Überzahlspiel mit sieben gegen sechs. Wir lassen noch mal Würfe auf das leere Tor üben“, sagt Müller und grinst.

Huber plagt Schwellung in der Kniekehle, Lott weiter verletzt

Personell plagen ihn Sorgen. „Josefine Huber kann mit einer Schwellung in der Kniekehle derzeit nicht trainieren. Annika Lott steht nach Muskelfaserriss in der Hüfte noch nicht bereit. Wenn die Abwehrchefin und der Motor ausfallen, wird es schwer“, hofft Müller neben Huber auch auf die Rückkehr von Kerstin Kündig. Nach ihrem Nasenbeinbruch trainierte die Schweizerin jetzt aber mit Maske voll mit.

Ein Wiedersehen mit Braila, wo die längste Brücke Rumäniens die Donau überspannt, wird es für Müller übrigens auch im Rückspiel nicht geben. „Ihre Halle hat für den Europacup keine Genehmigung und wir spielen dann am 10. Februar in Buzau“, so der THC-Coach.

Nach 19 Jahren: Herbert Müller ist kein Auswahltrainer mehr