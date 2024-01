Innsbruck/Oberhof. Der Thüringer Rennrodler eilt im Weltcup von Sieg zu Sieg. Doch in Innsbruck-Igls „wackelt“ der Ausbau seines Rekords.

Max Langenhan liebt die Geschwindigkeit. „Die brauche ich überall“, erzählt der Rennrodler aus Friedrichroda. Nicht nur in der Eisrinne, wo der Thüringer die Konkurrenz in Grund und Boden fährt, saisonübergreifend zehn Weltcup-Rennen am Stück gewonnen hat. Auch „im Auto, auf dem Fahrrad, auf den Skiern oder dem Wakeboard“, mag es der 24-Jährige schnell.